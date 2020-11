El Consejo del COVID-19 dispuso no reiniciar las clases presenciales en el ámbito universitario

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de Formosa, que preside el gobernador Gildo Insfrán, dispuso no reiniciar las clases presenciales en el ámbito universitario “hasta que no se verifiquen las condiciones epidemiológicas locales para garantizar dicha reanudación de manera segura”.

Así lo informó el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, efectuar la lectura del parte informativo de este viernes 6.

“Fue publicada en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa Nº 1995/2020 por la cual la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación dispone la posibilidad del retorno de las clases presenciales en las Universidades e institutos universitarios, aclarando que la efectiva reanudación de esta actividad ‘será decidida por las autoridades provinciales’ conforme a la evolución de la situación epidemiológica”, se comunicó.

Artículo 5º

En particular, se mencionó el artículo 5º del citado instrumento, el cual establece: “Las Gobernadoras y los Gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidirán la efectiva reanudación, pudiendo suspender las actividades y reiniciarlas en el marco de sus competencias territoriales, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria local, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria”.

Atento a ello, y en el marco de las competencias previstas en el Decreto Nº 100/20 del Poder Ejecutivo Provincial, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “dispone no reiniciar las clases presenciales en el ámbito universitario hasta que no se verifiquen las condiciones epidemiológicas locales para garantizar dicha reanudación de manera segura”, se consignó.

Asimismo, se aclaró que “si bien el ámbito universitario es estrictamente federal en la República Argentina, la decisión administrativa del Jefe de Gabinete de la Nación reconoce, aún en este ámbito, la facultad no delegada por las provincias en la gestión de su política sanitaria local”.

“Es decir que, al igual que todas las medidas nacionales dictadas en el marco de la pandemia hasta el momento, se reconoce que son los gobernadores y las autoridades sanitarias de las provincias quienes tienen la facultad de definir la estrategia sanitaria en el territorio de cada una de ellas”, se remarcó finalmente.

