El desarrollo del litio anticipa inversiones de U$S 7.000 millones

La industria del litio en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy se encuentra en una etapa de inversiones comprometidas por u$s 7.000 millones para los próximos años, con un fuerte crecimiento proyectado para las exportaciones superior a los u$s 1.100 millones para 2023, a lo que se suma la generación de puestos de trabajo y la creación de empresas relacionadas con la cadena de valor.

Estas son algunas de las conclusiones que se desprendieron de la jornada de apertura del XII Seminario Internacional Litio En Sudamérica, que comenzó este miércoles y finalizará mañana en la ciudad de Salta, en la que participaron el gobernador anfitrión Gustavo Sáenz, y sus pares de Catamarca, Raúl Jalil, y de Jujuy, Gerardo Morales, junto a las secretarias de Minería, Fernanda Ávila, y de Energía, Flavia Royon.

En la presentación de la mesa, el presidente Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Franco Mignacco, afirmó que «el litio es una realidad que llegó a la región para quedarse y seguir creciendo», que en el caso de Argentina cuenta en la actualidad con tres proyectos en operación, cinco en proceso de construcción y otros 15 en distintas etapas de desarrollo de factibilidad avanzada.

«Esto demuestra que Argentina -dijo Mignacco- ha hecho un trabajo muy importante de exploración y prospección en los últimos diez años, por lo que tenemos este nivel de inversión que asciende a más de u$s 7.000 millones para los próximos años”.

Luego, explicó que esto “ya impacta en el incremento de exportaciones, que permitirá llevar de los u$s 700 millones en 2022 a más de u$s 1.100 millones este año, con los tres proyectos, exportando hacia el mundo el litio argentino».

Mignacco destacó la importancia del trabajo público y privado a partir de la conformación de la Mesa del Litio, que permite discutir toda la agenda del sector, y agregó: “Creo que a nivel de desarrollo industrial y de agregado de valor en la cadena productiva tenemos mucho por hacer”.

Asimismo, tras recordar que Argentina es el cuarto productor de litio en el mundo y el segundo en niveles de reserva, dijo que el país se puede plantear “la idea de que podemos ser los grandes productores del litio que el mundo necesita en esta transición energética”.

“Conjuntamente con el cobre, son los dos pilares fundamentales para insertarnos en el mundo, poder generar las divisas que necesita el país y fortalecer y diversificar nuestra matriz productiva”, concluyó Mignacco.

El encuentro, que comenzó por la tarde y se extenderá hasta mañana jueves, y que está organizado por el medio especializado Panorama Minero, se desarrolla en el Centro de Convenciones de Salta, donde más de 1.700 personas se registraron para participar.

De la apertura del seminario, declarado de interés nacional y provincial, participó además el director de Panorama Minero, Alejandro Colombo, junto a miembros de más de 180 firmas del sector, de las cuales 20 están dedicadas al litio.

En su presentación, la secretaria Royon resaltó que «el litio está demostrando que se puede producir valor agregado y generar una cadena de proveedores de servicios y productos locales: Es una oportunidad increíble de posicionarse como uno de los primeros productores globales, pero eso necesita del compromiso de todos, del sector público y privado para la sustentabilidad ambiental con sus comunidades».

La funcionaria señaló que «el crecimiento trae tensiones aparejadas que se reflejan en la restricción importante por la sequía, antecedida por la crisis de los precios de la energía, y de una pandemia. Pero la Argentina necesita diversificar su matriz exportadora y tiene el compromiso del gobierno nacional para trabajar con el sector privado».

