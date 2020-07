El diputado Buryaile presentó proyecto contra la Violencia a la Producción

Compartir

El Diputado Nacional Ricardo Buryaile, junto a otros compañeros de bancada, presentó un proyecto declarativo para repudiar los hechos de violencia e inseguridad que están atravesando los productores agropecuarios.

En las últimas semanas aparecieron casos de destrucción de silo bolsas de granos y ataques a la propiedad privada en varias regiones productivas del país. Ante esta situación, el ex ministro de Agroindustria de la Nación comentó: “decidimos presentar este Proyecto, a través del cual queremos repudiar los actos de vandalismo. Esperamos contar con el acompañamiento unánime en Diputados”.

“Los hechos de violencia a la propiedad privada se repiten a diario. El Estado deber dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos”, dijo Buryaile, afirmando que aún “el Gobierno no ha dado ni con el origen ni con los culpables; y no ha emitido declaración alguna respecto a la violencia”.

Buryaile, además, sostuvo que en los últimos meses estos delitos han aumentado tanto en su frecuencia como en su peligrosidad. “No hacen más que amedrentar a las personas del campo que, con su esfuerzo y producción, ponen a la Argentina de pie con cada cosecha”, explicó.

En este sentido, afirmó que el alcance del daño producido no es sólo a los individuos, “hay que ir más allá de esa visión primaria”.

Para el Diputado Nacional, estos ataques anónimos van dirigidos a toda la sociedad, “porque en este particular contexto de recesión económica por los tiempos que corren, la labor del campo es un pilar fundamental para la producción de alimentos y de divisas para nuestro país”.

“Se está atentando contra la propiedad privada, contra la cultura labriega, contra el esfuerzo cotidiano de un sector de la economía que brinda al país 5,5 millones de puestos de trabajo en forma directa e indirecta, tanto en el sector privado como el público. En definitiva, contra todos nosotros”, aseguró el Diputado Nacional Ricardo Buryaile.