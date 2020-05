El diputado Osvaldo Zárate criticó que otra vez hayan prorrogado la emergencia pública

Compartir

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el jueves, en su primera histórica sesión mixta, la prórroga a la emergencia pública, hasta el 31 de diciembre de este año. De 30 miembros, 22 diputados votaron por la afirmativa y 8 por la negativa.

En este sentido, Osvaldo Zárate, presidente interbloque Juntos por el Cambio, que votó en contra indicó que la emergencia económica en Formosa es “eterna” y que “está entre nosotros hace décadas”, a tal punto que “el gobernador Gildo Insfrán no conoce ejercer el gobierno sin ella, de manera tal que disimular una emergencia argumentando el Covid19 es un infantilismo que ni siquiera los diputados del Frente de la Victoria lo creen”.

Explicó asimismo que esta emergencia “limita las facultades de los representantes del pueblo” porque “delegamos nuestra facultades para que el Gobernador pase por el costado de la voluntad popular, se constituye en Poder legislativo y Ejecutivo a la vez”, agregando que “la Provincia atravesó etapas desde los noventa a esta parte cuando gobernaba Menen, 2001 con los bonos, la década ganada donde crecíamos al 7%, la época de Cambiemos donde se federalizaron los ingresos para las provincias recuperando un 15% de coparticipación. Los que no se animaron pedirle a Cristina, desde las privatizaciones AFJP con Menem, momento del liberalismo justicialista”.

Disparó que “la Ley de emergencia lo que hace es limitar las libertades de los ciudadanos” porque “el plexo normativo que expresa el mensaje lo tiene el Gobierno desde el 2000, perfeccionado año atrás año, Ley de Emergencia y Súper Poderes (facultades delegadas de HCD), que le permiten el manejo de las cuentas públicas como quiere, y otorgándole un blindaje fenomenal que los pone por encima de los derechos de los ciudadanos, que a la postre son los perjudicados”.

Explicó el legislador de la oposición que saben de la retracción económica pero acá “lo que se busca es controlar todos los resortes de la economía, pero lo que interesa es controlar al sector privado. No les pagan a los acreedores privados, profesionales, no cumplen con las sentencias que impliquen pago, eligen a quienes pagarles etc, se instaló un sometimiento desde hace años, pagando a quienes quieren y si se hacen juicios el Estado es inembargable. En este contexto de blindaje el Estado puede fundir a un privado, pero el privado no puede reclamarle al estado sus derechos”.

Y continuó: “resulta que ahora son importantes los datos del Fondo Monetario Internacional cuando habla de la caída del PBI, cuando le pedían que interceda con los tenedores de deuda argentina, ahora son socios buenos, cuando otro lo hacía era vende patria, neoliberal, hoy confirmamos es cierto otro síntoma del covid19 es la falta de memoria”.

Dejó en claro el mismos que es “falso” decir que la situación de la economía argentina empeora a partir del endeudamiento internacional, porque “para enfrentar el déficit fiscal se puede recurrir a tres recetas, el endeudamiento internacional, la emisión y la última es subir impuestos, o bien pagar este déficit con reservas, pero tampoco tenemos muchas. El gobierno de Cristina Fernández dejó sin reservas a la gestión de Mauricio Macri de manera que no se podía hacer frente al déficit con nuestros ahorros que se gastaron”.

“Otra cosa que nos parece falaz es plantear la crisis de los municipios del interior por la baja de coparticipación. La provincia recibe 40% de los fondos de Nación, pero solo distribuye el 10%, esta es la verdadera crisis que tienen las comunas”, agregó.

Por último, Zárate disparó que “emitieron dinero para financiar el déficit, llevan dándole a la maquinita en 900 mil millones de pesos, la mitad del circulante, ahora entiendo por qué se compró Ciccone. El sueño de la imprenta propia, la casa de la moneda”.