El dólar blue pegó un salto y cerró a $462, la brecha es de 110%

El dólar blue sigue con su escalada imparable y hoy cerró en el nuevo máximo histórico de $462 para la venta, con lo que supera, junto a los tipos de cambio alternativos, la brecha de más del cien por ciento con el oficial por primera vez en los últimos ocho meses.

Los operadores cambiarios opinaron que la imparable alza del blue se debe a que la situación política y económica presiona la cotización de los distintos tipo de cambio, porque los inversores y el público en general buscan protegerse de la inflación con una cobertura en moneda dura.

Los economistas creen que sólo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una mayor liquidación de divisas por parte de los exportadores podría poner fin a la escalada, porque el poder de fuego del Banco Central (BCRA) es muy limitado para lograr estabilizar el tipo de cambio, como consecuencia de la escasez de reservas.

Este año el dólar blue acumula una suba de $120 después de cerrar 2022 en $346, lo que equivale a un incremento de casi el 30%, superando la evolución de la inflación en ese período.

El dólar paralelo escaló hasta los $462 para la venta y $459 en la compra y la brecha con el dólar oficial alcanza el 111,1%, el valor máximo en los últimos ocho meses.

El BCRA terminó la primera rueda de la semana con compras por US$ 106 millones en el mercado, mientras que el dólar soja aportó hoy US$ 105,8 millones.

En la bolsa porteña, el dólar MEP o Bolsa -operado con el bono GD30, subió casi cuatro pesos hasta los $442 y el spread con el tipo de cambio mayorista llega al 100,5%.

El contado con liquidación avanzó hasta el nuevo récord de $ 458 y la brecha con el oficial alcanza el 107,6%.

El dólar Qatar, con los impuestos adicionales, que aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los US$ 300 mensuales por persona, cerró a $454.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva avanzó hasta los $374,43 y el mayorista, que regula BCRA, se apreció hasta los $220,30.

El dólar sin impuesto cerró en el Banco Nación a $ 226, mientras que el promedio en los bancos privados del sistema financiero fue de $ 226.

