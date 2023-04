Alberto Fernández dijo que hay dos miradas en el FdT: «Lo mejor es que decida la gente»

El presidente Alberto Fernández alentó la participación del Frente de Todos (FdT) en las PASO, al considerar que «hay dos miradas» en esa coalición que «por momentos chocan, y lo mejor es que eso lo resuelva la gente», y afirmó que si la vicepresidenta Cristina Fernández desea postularse «puede hacerlo».

«Un espacio propone uno; el otro, otro, y si hay más candidatos, que vayan», alentó el mandatario en declaraciones a Nacional Rock, en referencia a la participación de precandidatos del FdT en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo 13 de agosto, instancia previa a las elecciones generales de octubre.

El mandatario reiteró que en su caso se «concentrará en gobernar» y no será precandidato en los próximos comicios, tal como lo anunció el viernes último en un video que llamó «Mi decisión».

«Lo que hace falta es que sobrellevemos del mejor modo posible lo que nos está pasando», completó.

Sobre su decisión de no presentarse a la reelección, dijo que era «lo que tenía que ser» y reafirmó que su «preocupación es que la derecha no vuelva a gobernar Argentina».

«Estoy ocupado en solucionar los problemas que tenemos; una de las cosas que me gana es la racionalidad, y ahora viene lo que tengo que hacer», subrayó. Fernández promovió la participación del FdT en las PASO al considerar que «hay dos miradas» en esa coalición que «por momentos chocan, y lo mejor es que eso lo resuelva la gente, Si quiere ser, puede ser», expresó además el mandatario al ser consultado sobre la posibilidad de que Fernández de Kirchner se postule.

«Lo que quiera hacer Cristina, lo resolverá Cristina; no voy a opinar sobre eso. Si se quiere presentar, que se presente. No tengo ningún problema, tiene muchos méritos y razones para querer presentarse», amplió.

También consultado sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, respondió: «También, si tiene vocación de presentarse puede presentarse».

Respecto a su accionar, explicó: «Tengo una mirada y creo representar parte de esa mirada que hay en el frente, lo que sí yo me voy a concentrar en gobernar porque lo que hace falta es que sobrellevemos del mejor modo posible lo que nos está pasando». Ante el pedido de precisión sobre algunos candidatos, describió: «Tenemos varios buenos candidatos. (Agustín) Rossi es uno, claro que sí, es un dirigente espectacular. (Daniel) Scioli es un gran dirigente también. Está Victoria Tolosa Paz», enumeró.

Ante otra consulta, sostuvo que el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, «puede ser, del otro espacio, el de los que tienen una mirada distinta a uno».

Fernández, en otro orden, analizó que «hay que democratizar» el sistema de elección de candidatos.

«No debe haber nadie que señale un candidato», sostuvo, aunque admitió que «claro que faltó» democracia interna cuando Fernández de Kirchner lo designó a él postulante presidencial en 2019, como «resultado de una enorme crisis que nos tenía a todos divididos». Finalmente, concluyó: «Si la gente elige a Cristina, saludo uno saludo dos, es Cristina; si la gente elige a Rossi saludo uno saludo dos; si la gente elige a Scioli saludo uno saludo dos. Punto».

«La casta es la que cobra 25

mil dólares una conferencia»

El presidente Alberto Fernández afirmó este lunes que «la casta» no está conformada por «los que van a a laburar todos los días» sino por «los que cobran 25 mil dólares para dar una conferencia», en alusión al diputado y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y advirtió que ese sector es el que «más denigra la democracia». «La casta no los que van a a laburar todos los días, o yo que cobro un sueldo se presidente», dijo el mandatario y advirtió: «Los que protestan contra la casta son los que más denigran la democracia. Quieren llegar al poder por la vía democrática para después negar la democracia».

Fernández se refirió al crecimiento de las ideas «antisistema» y de los actores políticos de la derecha en Argentina y en el mundo como un fenómeno que, en parte, explica su origen en medidas que se debieron tomar para restringir la circulación del coronavirus en las primeras etapas de la pandemia.

En la irrupción de la pandemia, en marzo de 2020, «no había respuesta» y «la única que queda es volver a la medicina de la Edad Media», tal como le manifestó un dirigente europeo, según contó, en referencia a las medidas de confinamiento.

«¿Qué era volver a la medicina de la Edad Media? Que nadie salga de su casa. Es terrible. Eso marcó mucho el ánimo de la gente, no acá, en todo el mundo. Como la gente tiene tendencia a creer que esas cosas suceden por el sistema instalado, crecen los antisistema», dijo.

Es en esa lógica que el Presidente analizó la aparición de «la derecha», y puso como ejemplo a Vox en España, a Marine Le Pen en Francia y a José Antonio Cast en Chile, y a quien calificó de «casi un neonazi».»Hay una parte de la sociedad que empieza a descreer del sistema y empieza a creer en voces que son las que le proponen una salida rápida que de lo único que habla es de la casta, la casta ¿Cuál es la casta? La Casta en Argentina es la que cobra 25 mil dólares una conferencia, no los que van a trabajar todos los días, no yo que vivo de un sueldo de presidente», añadió