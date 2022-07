El dólar libre llegó a los 302 pesos, su máximo histórico

Compartir

El dólar libre estuvo operado nuevamente en alza ayer, a $301 al cierre, con una ganancia de diez pesos o 3,4% en el día. Después de las 15 horas la divisa fue operada a 302 pesos, en un récord intradiario. En lo que va de julio, asciende 63 pesos o un 26,5 por ciento.

En tanto, el dólar mayorista ganó 23 centavos, a 129,14 pesos. El tipo de cambio oficial escala un 25,7% en lo que va del año, contra un 45,2% que viene subiendo el dólar libre. En tanto, la brecha cambiaria entre ambas cotizaciones se asienta en el 133,1 por ciento.

En cuanto a las paridades bursátiles, el “contado con liquidación” a través del Global 30 (GD30C) anotó a las 16:10 horas un nuevo récord de $311, para terminar operado a 303,80 pesos. El dólar MEP con el Bonar 30 (AL30D) alcanzó los 297,14 pesos.

“Al alcanzar los 300 pesos, el contado con liquidación se ubica en un nivel en línea con los agregados monetarios, pero el riesgo de overshooting permanece latente mientras el Banco Central siga emitiendo pesos y no haya garantía de control del déficit fiscal”, indicó Adcap Grupo Financiero.

Guido Lorenzo, economista de la Consultora LCG advirtió que “un dólar más alto en algún momento lo vamos a tener que sufrir, pero es mejor que (la devaluación) se haga en forma ordenada para tener mejor control sobre la nominalidad de la economía. La opción de hacer un ajuste ordenado también es recesiva, pero si no se va a hacer de forma desordenada por vía del mercado o por una imposición del FMI”.

“La suba del contado con liqui es la consecuencia de inversores desarmando carteras (de bonos en pesos) luego de la salida de (Martín) Guzmán, falta poco para que terminen las liquidaciones. No son empresas girando dólares al exterior para importar. En breve la demanda cede, y toda baja será oportunidad de compra”, estimó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

“Los operadores siguen a la espera de una suba en las tasas, tras el corredor definido, en busca de seguir recuperando un mayor apetito hacia los títulos en pesos y así desacelerar el apetito hacia la dolarización, crucial ante una etapa donde se frena la oferta de divisas. En medio de un clima de cautela por eventuales nuevas restricciones, los dólares financieros se mantienen sostenidos dado que no afloja la búsqueda de cobertura, alimentada no sólo por el escenario de ‘más pesos, menos dólares’ sino también por la aceleración en la inflación que genera mayor presión a la nominalidad de la economía”, analizó Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

El BCRA vendió otros USD 120 millones en la rueda mayorista. En lo que va de julio, la autoridad monetaria mantiene un saldo neto negativo por su intervención en el mercado de cambios del orden de los 891 millones de dólares. En lo que va de 2022, acumuló compras netas en la plaza mayorista por unos USD 951 millones, un monto que representa el 12,8% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos USD 7.430 millones al 19 de julio de 2021.

Las reservas internacionales brutas cayeron el lunes USD 130 millones y finalizaron en 40.013 millones de dólares. La semana pasada el BCRA anunció que fijará las tasas de interés mediante un corredor definido por tres variables: la tasa de interés de las letras del Tesoro de corto plazo, la tasa de Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días y la tasa de pases a un día. Por lo que el mercado espera una suba en las tasas en la reunión de esta semana del Directorio del Central.

Tras la buena licitación de la semana pasada, los inversores mantendrán las miradas puestas en el vencimiento de fin de mes de $500.000 millones cuando expiren las Ledes S29L2 y las Lecer X29L2.

