El Dr. Moreno adelantó que en las elecciones «habrá cerca de 480 mil electores en 1480 mesas»

En el piso de Exprés en Radio el Dr. Daniel Moreno, presidente subrogante del Tribunal Electoral Permanente de Formosa -TEP-, se refirió a los preparativos en torno a las elecciones anunciadas por el gobernador de Formosa Gildo Insfrán para el 25 de junio; en este marco, el letrado confirmó que “habrá cerca de 480 mil electores en 1480 mesas”.

“Al día de la fecha está faltando el Decreto Convocatoria, no hay que olvidar que por nuestra legislación electoral vigente nuestro cronograma electoral no puede ser menor de 60 días, si decimos que el 25 de junio son las fechas de las elecciones tendríamos plazo hasta el miércoles 26 de abril que sería el ultimo día para llegar a los 60 días con nuestro cronograma”, comenzó explicando el Dr. Moreno.

Seguidamente agregó que la legislación también establece que dos meses antes de la legislación se deben publicar los padrones provisorios, así que el Decreto tiene que salir en los próximos días. “Creo que el lunes se dará a conocer el Decreto, y desde ahí comenzaremos a transitar otro nuevo proceso electoral en la provincia de Formosa”, dejó en claro.

Consultado por si la convocatoria del Gobernador debe ser ratificada por la Cámara de Diputados y en qué momento sucedería, a lo que respondió: “la Constitución Provincial que es un casi un reflejo de la Nacional dice que los poderes ejecutivos, tanto nacional, como provincial y municipal tienen la facultad de convocar a elecciones en uso de este plazo legal y constitucional que existe; en la provincia de Formosa por ejemplo dice que los comicios se deben celebrar entre 30 días finalizados los mandatos a 180 días, es decir, si los mandatos terminan el 10 de diciembre, nosotros podríamos votar hasta 30 días antes”.

Moreno, explicó además que “me decían por ejemplo que se adelantan las elecciones en Formosa, pero no es así, porque hay un mínimo y un máximo que son 30 y 180 días, dentro de ese plazo legal y constitucional existe la facultad de llamarla, no es ni un adelantamiento ni postergación”.

Padrón

Indagado sobre el padrón electoral, expresó que todavía no tienen el padrón, pero que “hasta ayer -viernes- estuvimos hablando con el Juzgado Federal con competencia Electoral, porque nosotros tomamos su padrón para los comicios”.

Y siguió Moreno: “para consultas si contamos con un padrón que nos dio el Juzgado Federal a noviembre del 2022 y prácticamente está en la misma cantidad que va a cerrar ahora, por eso no se va a notar la diferencia en este sentido; con respecto a los circuitos si hay un poco de diferencia, por ejemplo, en el 7 que es La Nueva Formosa, Lote 111, etc, y C-5 hay más electores, esto sucede porque se crearon nuevos barrios”.

“20 días antes de las elecciones tenemos que tener el padrón impreso, es decir, para el 5 de junio, y 15 días antes, el 10 de junio, vamos a saber dónde vota cada gente, escuela, mesa, etc”, dejó en claro.

Mesas

Al hacer referencia a la cantidad de electores y mesas que estarán habilitadas para los comicios aseveró que los partidos políticos que participan de las elecciones necesitan al menos 1700 fiscales para el día de las elecciones y en cuanto a los electores “habrá cerca de 480 mil electores en 1480 mesas”.

“Hay más de 250 centros de votación. Además de los fiscales por mesa, se necesitan fiscales generales y suplentes por casos de ausencias. Una estructura enorme. No es para improvisados”, dijo.

Costos

Finalmente, en lo que refiere a los costos comentó: “cuando nos reunimos el jueves con el Tribunal para sacar los números notamos que todo quedó desactualizado, entonces empezamos a pedir informes”.

“Estamos trabajando en los costos, seguramente la semana que viene con Decreto en mano y los presupuestos que hemos estado requiriendo desde el día jueves se va a tener mayor información al respecto, pero no nos tiene que asustar eso, ya que siempre digo que no tenemos que quejarnos del costo de la democracia, ni de la salud o la educación porque son inversiones”, sentenció por último Moreno.