El efecto rebaño comienza con el 70% de la población vacunada, recordaron desde el Clínicas

Especialistas de la División Infectología del Hospital de Clínicas afirmaron que “para poder controlar la pandemia de coronavirus necesitamos tener al 95% de la población vacunada con las dos dosis”, y que el piso del efecto rebaño “puede empezar a lograrse con un 70% de la población con vacunación completa”.

Daniel Stecher, jefe de la División Infectología del Clínicas que coordinará la mesa redonda de la temática en las Jornadas sobre Covid-19 del Congreso de Medicina Interna del Hospital de Clínicas que se realizará en septiembre, dijo que “existen datos publicados sobre la intercambiabilidad entre las plataformas de adenovirus de chimpancé (AstraZeneca) y las de ARN mensajero (Pfizer) que muestran buena inmunogenicidad y seguridad”.

Y agregó que “varios países comenzaron a recomendar estos esquemas combinados en función de la seguridad y la disponibilidad de vacunas”.

En Argentina se están llevando adelante estudios que combinan las plataformas disponibles al momento (adenovirus humano y chimpancé, Sputnik V y AstraZeneca, y virus inactivados Sinopharm), y se esperan los resultados para avanzar en esta estrategia.

Ante la demora del componente 2 de la vacuna Sputnik V, Stecher aseguró que “una dosis de la vacuna Sputnik genera una buena protección. La segunda dosis la prolonga en el tiempo. Si el intervalo entre dosis se prolonga más allá de los 90 días no se pierde este efecto, por lo que no es necesario reiniciar el esquema”, explicó.

Y agregó que otra opción es completar el esquema con otra vacuna de acuerdo a los estudios de intercambiabilidad que se mencionaron anteriormente.

La otra gran preocupación es la variante Delta.

Al respecto, Stecher dijo que “todas las vacunas que se están dando en nuestro país mostraron actividad contra esta variante. La variante Delta ha mostrado mayor transmisibilidad, pero no mayor mortalidad. Si bien la efectividad de las vacunas puede ser menor, siguen siendo protectoras”, explicó a través de un comunicado.

“La estrategia para enfrentar a la variante Delta consiste en aumentar las coberturas de vacunación y mantener las medidas de cuidado (distanciamiento, uso de tapabocas e higiene, control de los viajeros”, agregó el profesional

Por último, el infectólogo precisó que “el porcentaje de vacunación que se necesitará con dos dosis para alcanzar la inmunidad de rebaño debe ser de un 95% de la población. Si bien se calcula en un 70% de la población objetivo vacunada con las dos dosis, no debe ser pensado como el objetivo final de la vacunación”.

Por último, agregó que “no hay datos por el momento que justifiquen la estrategia de una tercera dosis”.

