El emocionante mensaje de Nicki Nicole a sus fans en su show: «No todo es risas, la música nos salva»

Si algo la ayudó a Nicki Nicole a sobrellevar los malos momentos que vivió en el último tiempo luego de la separación escandalosa de Peso Pluma, fue su público. Desde un primer instante, cuando circularon unas imágenes de su exnovio junto a una mujer en un casino de la ciudad de Las Vegas, ella se manifestó a través de sus redes sociales y recibió todo el amor de sus fans.

Fue a mediados de febrero pasado cuando estalló la polémica. De inmediato, se viralizó un video que había sido capturado por fans de ambos artistas luego del Super Bowl, en Estados Unidos. En ese clip se podía ver a Peso Pluma muy cariñoso junto a una joven de la mano. A raíz de esto, las especulaciones no tardaron en llegar y quien le puso fin al misterio fue nada más ni nada menos que Nicki, cuando rompió el silencio y confirmó su separación con el mexicano. “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, había escrito la cantante mientras comunicaba que había concluido su romance con el cantante, con quien había oficializado su relación en octubre del 2023.

Luego de ese difícil momento, se filtraron otras imágenes del mexicano con otra joven, una camarera del bar en el que se encontraba. Fue el mismo día en el que lo filmaron al músico con otra mujer que no era su novia argentina en el casino de Las Vegas. Tras este hecho, Nicki volvió a pronunciarse públicamente. En esa oportunidad, fue a través de su canal de difusión de Instagram donde tiene más de 21 millones de seguidores. Allí, escribió: “Una vez más gracias por el amor que me están haciendo llegar. Los quiero mucho”, comentó la artista sin dar muchos detalles al respecto pero dejando en claro que leyó todos los mensajes de apoyo que le enviaron.

Así las cosas, Nicole continuó con su vida y con su duelo. Al día siguiente de la ruptura, la artista argentina brindó un concierto en Guatemala, tal como tenía previsto en su agenda, en el Fórum Fórum Majadas, de ese país. Durante el show, se mostró enérgica y se tomó un momento para dedicarle unas palabras a su público. “Es muy importante para mí que estén acá esta noche. Saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas y que estén acá hoy es un gran apoyo para mí, de verdad”, comenzó. Luego, expresó su agradecimiento ante el apoyo que le brindaron, en especial durante estos últimos días. “Sé que se lo merecen porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder, así que gracias de corazón”.

Este sábado, la cantante presentó su octavo show en el Movistar Arena, de Buenos Aires. Casi al final del concierto, la intérprete se tomó unos minutos para hablarle a sus fans, como los tiene acostumbrados y ellos agradecen que les abra su corazón. Antes de entonar “Plegarias”, la joven dijo: “He hecho mucha catarsis a través de esta canción y siento que muchos de ustedes presentes hoy en día están acá, están contentos, están felices disfrutando pero sé que también tienen muchas guerras internas y cosas que todos batallamos todos los días”, comenzó expresando con su habitual sinceridad sobre su estado de ánimo.

“Y la música nos salva. No todo es risas, no todo es disfrute, sé que también hay mucha catarsis a través de ella”, confesó. Acto seguido, se refirió a la letra de la canción con la que iba a cerrar su presentación. “Siento que Plegarias me ha marcado una gran conexión entre nosotros”, dijo, mientras se detuvo para escuchar las ovaciones del público. “Y por eso es el momento más especial de la noche, porque siento que liberamos muchas cosas con esta canción. Así que los quiero invitar a eso, a que se liberen, a que la disfruten, a que puedan a través de ella sanar muchísimo”.

A modo de cierre, invitó a su gente a un emotivo acto. “Me gustaría que prendan los flashes de los celus para verlos”. En ese instante, el estadio se iluminó con lucecitas puntuales de cada uno de los espectadores. “Wow”, exclamó Nicki, visiblemente emocionada. “Qué impresionante es que ustedes estén presentes, no tienen idea de lo importante que son para mí. Bueno, sí la tienen porque siempre se los digo, que los amo con todo mi corazón y que esta música es de ustedes. Nunca fue mía”, concluyó ante los gritos de alegría del público.