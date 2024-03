«Shogun» no tendría temporada 2: ¿por qué los creadores no quieren extender la serie de Star+?

Shogun, la serie enmarcada en el Japón feudal y protagonizada por Hiroyuki Sanada, se ha posicionado como el estreno de streaming más grande de FX tras superar los 9 millones de vistas globales en sus primeros seis días en plataformas como Hulu, Disney+ y Star+. Sin embargo, a pesar de las críticas positivas y el éxito global, los co-creadores Justin Marks y Rachel Kondo han expresado su satisfacción con la conclusión que tiene la novela en la que está basada la ficción televisiva, lo que haría bastante improbable la realización de una segunda temporada.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, los creadores y esposos respondieron a cuáles son sus planes con respecto a la extensión de la serie, que tan solo con sus tres primeros capítulos lanzados, ya se ha convertido en uno de los mayores hitos televisivos de 2024. Contrario a lo que podría esperarse tras semejante logro, tanto Marks como Kondo coinciden en que no les gustaría hacer una nueva tanda de episodios, porque sienten que ya han logrado un resultado bastante sólido y cerrado.

¿Habrá una segunda

temporada de “Shogun”?

Para Rachel Kondo, la comparación más entendible se da con la paternidad. “Se parece mucho a la crianza de hijos, donde te vuelves muy bueno lavando biberones o todas las otras cosas que los bebés necesitan, y de repente ya no necesitan nada de eso. Y dices: ‘Oh, me volví tan bueno en eso’”, comentó la escritora y productora estadounidense de la serie.

“Llevamos la historia hasta el final del libro y colocamos un punto al final de esa oración. Nos encanta cómo termina el libro; fue una de las razones por las que ambos sabíamos que queríamos hacerlo y terminamos exactamente en ese lugar”, agregó el director Justin Marks sobre su visión para continuar la historia con una segunda temporada, lo que significaría crear todo desde cero.

A pesar de los anterior, la posibilidad de una segunda temporada no está completamente descartada, pero Marks y Kondo recalcan que, dada la concepción y conclusión satisfactoria del programa, una continuación no es probable en el corto plazo. “Eso es solo nuestro cuerpo hablando. Como, ‘¿quieres tener otro hijo ahora mismo?’”, dijo Justin, que tras haberse convertido en padre de dos hijos junto a Rachel durante la producción de la serie, juega con dicha idea, pero admite que debido a la extensa postproducción y el diseño único de la serie, el proceso de creación de una nueva temporada no es algo que tengan proyectado.

¿De qué trata “Shogun”?

Shogun sigue los caminos entrelazados de Lord Yoshii Toranaga (Sanada) y John Blackthorne (Cosmo Jarvis), cuyas vidas se cruzan después de que el barco del último naufragara en las costas de Japón. Rodeado de enemigos políticos, Toranaga ve en la nave y su tripulación una oportunidad de ganar ventaja en la lucha por el poder. Por otro lado, Blackthorne experimenta un cambio profundo al enfrentarse a una cultura completamente diferente. La historia también gira en torno a Lady Mariko (Anna Sawai), quien, a pesar de tener un trasfondo familiar deshonroso, posee la ambición y el conocimiento para influir significativamente en el futuro.

Marks y Kondo, quienes se unieron al proyecto en 2018, se dedicaron a adaptar la novela de James Clavell, una tarea monumental que llevó cerca de diez años en total. Con un presupuesto considerable, el equipo se esforzó por superar la primera adaptación del formato miniserie de 1980, logrando una recreación históricamente precisa del mundo y la cultura del Japón del siglo XVII. La serie concluye tras una corrida de diez episodios, reflejando el final natural del libro.

Los primeros 3 episodios de Shogun están disponibles en Star+ y Disney+ para Latinoamérica. Un nuevo capítulo llega cada martes vía streaming.