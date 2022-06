El Espinillo dijo presente en los festejos por aniversario de la Provincialización

Compartir

Formosa celebró un nuevo aniversario de su Provincialización y El Espinillo marcó presencia, resaltó el intendente de la localidad, Carlos Manuel Sotelo.

“Estuvimos participando con el equipo técnico del área de producción, el PAIPPA y un grupo de la Casa del Estudiante del Interior. También junto a nuestra soberana en la elección de la embajadora de la Provincialización”, refirió.

Subrayó que “estamos muy contentos por poder compartir nuevamente este gran festejo de todos los formoseños, tras una breve pausa que hemos tenido a consecuencia de la pandemia, donde gracias al esfuerzo que ha realizado el Gobierno provincial en materia sanitaria, en esta lucha que se ha dado contra el COVID-19, se ha llevado adelante la campaña de vacunación en todo el territorio”.

“Todo ese trabajo nos ha permitido poder realizar este gran festejo de todo el pueblo formoseño”, acentuó el jefe comunal.

Consultado sobre cómo ha evolucionado la localidad en el marco del Modelo Formoseño, categórico destacó que “ha sido sorprendente el avance que ha tenido nuestro pueblo a lo largo de todo este tiempo”.

En ese sentido, no dejó de mencionar al Acta de Reparación Histórica suscripta por el gobernador Gildo Insfrán y el presidente Néstor Kirchner, marcando que “ha sido una verdadera herramienta de transformación que nos ha permitido acelerar la curva de inversión y el proceso de cambio que ha tenido todo el territorio formoseño”.

“Ello ha posibilitado que nuestra localidad se pueda integrar de norte a sur a través de la Ruta Provincial Nº 3 y que se hayan realizado grandes obras en materia educativa y sanitaria, al igual que de pavimento, conectividad y todo lo que son obras complementarias como plazas, iluminación, veredas comunitarias, entre otras”, realzó.

“El Modelo Formoseño no se detiene; sigue avanzando a paso firme –robusteció-. Si bien hemos tenido una pausa por decisión del Gobierno Nacional anterior, debido a una mirada centralista donde Formosa no estaba contemplada, ahora con una visión federal podemos continuar desarrollándonos dentro de este proyecto político que es el Modelo Formoseño con la conducción del gobernador Insfrán”, culminó.

