«El Estado no cuenta con herramientas para regular las fiestas privadas», dijo Olivera

El concejal capitalino, Fabián Olivera se metió en el fuerte debate generado en los últimos días en torno a las llamadas fiestas clandestinas, que se realizan en quintas privadas, y reúnen a cientos de jóvenes para bailar y beber, principalmente, y exigió «una urgente respuesta que reemplace a la obsoleta regulación oficial que existe y que no alcanza a cubrir la demanda en esa materia».

«No alcanza solo con ordenanzas para regular y ordenar las fiestas privadas en quintas particulares. El Estado aún tiene problemas de servicios con Internet, colectivos, celulares», planteó el edil.

«Es determinante trabajar fuerte para que las quintas que se transforman en boliches durante las noches reúnan las condiciones integrales para que los formoseños se diviertan en medio de la seguridad y la comodidad que se merece”, apreció.

«Se trata de una importante salida laboral para mucha gente que genera ingresos y fuentes de trabajo, pero la seguridad de los jóvenes que van a bailar a esos lugares es más importante», insistió.

Para Olivera «hoy el Estado no tiene la estructura para brindar seguridad y comodidad a este tipo de actividades que no para de crecer».

Y redondeó que «es determinante armar un esquema integral que contemple la seguridad de las personas, el transporte público y todo lo inherente a la comunicación, hacia barrios tan alejados de la ciudad, donde las señales satelitales son casi inexistentes, como la infraestructura sanitaria móvil o permanente, o los destacamentos policiales».

