El exmarido de Victoria Vannucci amenaza con llevarse por la fuerza a su hijo a Israel

Victoria Vannucci y Matías Garfunkel estuvieron juntos durante casi diez años y su historia fue seguida por ojos atentos por las crónicas del espectáculo. En ese lapso se casaron dos veces, primero con una ceremonia judía y después pasaron por el Registro Civil y brindaron una gran fiesta en el Palacio Duhau. Fueron padres de Indiana, hoy de 10 años, y de Napoleón, de 9. Se separaron en 2019, de común acuerdo y sin mayores escándalos se habló poco y nada de ellos. Hasta ahora, que trascendió una fuerte disputa, que pudo confirmar Teleshow, a partir de la cual la exmodelo hace cinco días que no ve a sus hijos y corre riesgo de perder la tenencia.

Luego de su pasado mediático en Argentina, y un poco empujada por algunos escándalos que transitó durante su vínculo con el empresario, Victoria vivió el último tiempo en la Costa Oeste de los Estados Unidos. Allí echó echó raíces y construyó su proyecto Pachamama, el restaurante sustentable con el que plasmó el cambio de vida físico y espiritual que transitó luego de la separación. Atrás quedaron las fotos que generaron un gran repudio al reivindicar la matanza de animales. Se hizo vegetariana, trabajó junto organizaciones no gubernamentales por el cuidado del medio ambiente y encontró en la cocina un nuevo oficio, que la conectaba con sus hijos y con el que proyectaba un desarrollo profesional. Todo iba por buen camino, incluso tuvo repercusiones en los medios locales y obtuvo premios que le reconocieron tanto la elaboración de los platos como el concepto de su gastronomía.

Sin embargo, ese futuro promisorio se tornó oscuro por una interna familiar que fue revelada en Socios del espectáculo y que pudo corroborar este medio. Victoria vive un momento desesperante, ya que desde el jueves pasado no ve a sus hijos Napoleón e Indiana. Según revelaron en el programa, la idea de Garfunkel es llevarse a su hijo mayor a Israel, lo que lo alejaría definitivamente de la madre.

La situación entre la cocinera y el empresario se tornó cada vez más ríspida en los últimos tiempos y la decisión de Garfunkel tendría un vínculo directo con una serie de procesos judiciales que afronta en Argentina. De lograr instalarse en Israel con su hijo, estaría a salvo de estas causas, ya que el país de Medio Oriente no tiene tratado de extradición con la Argentina.

“Victoria siente que están secuestrados por el padre, que tiene intención de llevarse a los hijos a otro país”, señaló la panelista Paula Varela. Y el conductor Adrián Pallares agregó que el empresario consultó con su equipo de abogados, que habría dado el visto bueno para que realizara el viaje, en un encuentro que tuvo lugar en Punta del Este.

Según pudo saber Teleshow, Garfunkel atraviesa un cuadro de bipolaridad y dejó de tomar la medicación correspondiente, lo que encendió las alarmas de Vannucci. Con este cuadro, no podría hacerse cargo de la crianza de sus hijos, y es entonces que habría tomado la decisión de viajar a Israel con Napoleón. El caso está judicializado y cada paso que Garfunkel da debe avisarlo en la Justicia argentina. Para Victoria, es aún más dramático por el delicado cuadro de salud que atraviesa su madre. Un mes atrás, la exmodelo estuvo en el país para visitarla, previo a viajar a Israel donde se ofreció como voluntaria para asistir a las víctimas del conflicto con Palestina.

Esta situación puso en pausa el emprendimiento gastronómico con el que Vannucci empezaba a hacerse un nombre en los Estados Unidos. Después de su apertura inicial en San Diego, Vannucci llevó la experiencia Pachamama a Venice Beach, y complementó la atención en el local con un servicio de catering de platos gourmet a domicilio. Pero diferentes motivos la llevaron a cerrar el emprendimiento, achicar costos y mudarse a Utah, donde pensaba relanzar su carrera en la gastronomía.

En este período, se habría hecho cargo de los gastos de manutención y escolaridad de los niños. Y cuando la relación entre ambos se volvió tirante, aceptó que Garkunkel los visitara, para no cortar la relación entre el padre y sus hijos. En este panorama fue que el empresario habría decidido llevarse por la fuerza a su hijo varón a Israel. Y lo que motivó el enojo y la desesperación de Vannucci, que está dispuesta a todo para impedirlo.