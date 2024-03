El Federal tuvo su presentación en AFA con Chiqui Tapia y donde explicaron los cambios de formato

Chiqui Tapia estuvo en la presentación del Federal A.Aunque el formato y el fixture del Federal A 2024 se conoció el último viernes, la presentación oficial del torneo se realizó en el predio que AFA tiene en Ezeiza.

Participaron dirigentes de los 38 clubes en competencia incluidos los zonales Cipolletti, Sol de Mayo y Deportivo Rincón. También dijo presente el titular de la entidad, Claudio Chiqui Tapia, que abrió la reunión con unas palabras.

“Hay muchos de ustedes que en 2017 ya estaban con nosotros cuando iniciamos la refundación del fútbol argentino. Nos comprometimos a hacer un fútbol más federal y estamos en ese camino de tomar decisiones. Me siento feliz y orgulloso del trabajo que venimos haciendo para la institucionalidad que tiene AFA”, destacó Chiqui.

A su vez, se presentó a la comisión del torneo que será un ente que se dedicará exclusivamente a cuestiones referidas a la categoría. Se comprometieron a viajar a conocer el funcionamiento de cada club y a realizar capacitaciones para árbitros.

También se explicó detalladamente el modo de disputa del torneo, que sufrió modificaciones en relación al del año pasado. Lo más similar es la división en cuatro zonas que, al ser dos equipos más, será en dos grupos de 10 y otros par de 9.

A diferencia del certamen de 2023, donde había cuatro enfrentamientos entre sí en la fase inicial, ahora serán solo dos rondas de cruces en esta instancia.

Deportivamente es más atractivo y a la vez más complejo. También será más caro porque desde mediados de julio en adelante se deberán realizar algunos viajes más largos. A su vez le da una mayor recompensa a los que más puntos suman desde el principio.

Los cinco primeros de las zonas de 10 y los cuatro mejores de las de 9 pasarán directamente a la fase campeonato donde se definirá el único ascenso directo. El resto no quedará eliminado y seguirá en competencia en la Reválida.

Esos 18 clasificados se dividirán en dos grupos de 9 cada uno. Se enfrentarán entre sí en una única vuelta con localías según la ubicación en la fase inicial.

Pasarán a semifinales los dos mejores de cada grupo y entre ellos cuatro saldrá el primer ascenso en una final única. Los tres eliminados se reintegrarán en una de las últimas instancias de la Reválida.

Paralelamente, los 20 afuera de la primera fase de grupos formarán dos zonas de 10. Los seis mejores avanzarán y los dos peores de cada grupo, sumando la fase inicial, descenderán al Regional Amateur.

Los 12 que siguen en carrera se suman en una nueva etapa Reválida con los 14 que no clasificaron a las semifinales de la zona campeonato.

De ahí en adelante serán playoffs para definir a un equipo que disputará una promoción para ascender ante un rival de la Primera B Metropolitana.

Federal A: Ciudad de Bolivar

anunció la llegada del

formoseño Gervasio Nuñez

Mientras transita la recta final de la pretemporada 2024, el Club Ciudad de Bolívar anunció la incorporación de Gervasio Nuñez, futbolista con experiencia que llega para completar el plantel que irá en busca del ascenso en el Torneo Federal A. Desde la institución confirmaron que ya se retiran del mercado de pases.

Gervasio Nuñez, apodado ‘Yacaré’, es un mediocampista zurdo que tiene 36 años y es oriundo de Formosa. En el ámbito del fútbol argentino es conocido por su trayectoria en Rosario Central y Sarmiento de Junín, además de destacarse por su buena pegada.

Nuñez, que ya se entrenó junto a sus nuevos compañeros, viene de jugar la última temporada en San Martín de Tucumán. Además de vestir la camiseta de tres equipos en el fútbol argentino, el volante tuvo su paso por el Wisla Cracovia de Polonia, Rangers de Chile, Blooming de Bolivia y Botafogo de Brasil.

Gervasio Nuñez es el último refuerzo que suma el Club Ciudad de Bolívar, que en menos de tres semanas hará su estreno en la edición 2024 del Torneo Federal A. Además, el equipo bolivarense tiene programado para el 3 de abril el enfrentamiento con Banfield por Copa Argentina.

El experimentado mediocampista se suma a la lista de incorporaciones, que se fue armando a lo largo de la pretemporada y también tiene a Lucas Vesco, Martín Pucheta, Ramiro Formigo, Gonzalo Schonfeld, Mariano Rivadeneira, Maximiliano Resquin, Diego Dotti, Juan Ignacio Pacini, Rodrigo Crespo, Román Bravo, Leonardo Felissia y Gustavo Villarruel.