Carlos Tevez: «Hoy más tranquilo, siento que nos robaron»

Carlos Tevez, entrenador de Independiente, se mantuvo en su postura tras las críticas al polémico arbitraje de Pablo Dóvalo en el empate por 2-2 ante Barracas Central por la novena fecha de la Copa de la Liga, en una conferencia junto al presidente del club Néstor Grindetti.

El empate en el estadio Tomás Adolfo Ducó le permitió al Rojo igualar a Instituto de Córdoba como puntero del Grupo A. El encuentro finalizó con discusiones de futbolistas con Dóvalo, en el centro de la polémica por fallos que tuvo, al punto de ser cuestionado duramente por muchos jugadores del club de Avellaneda. Igual fue apuntado Luis Lobo Medina, a cargo del VAR, que no analizó jugadas claves.

«Hoy más tranquilo, sigo insistiendo que nos robaron, no voy a cambiar mi versión», afirmó el DT.

«Sigo insistiendo que perjudicaron a Independiente», continuó y aceptó sobre si sus dichos complican al club: «Lo que va a pasar después…si digo algo que perjudica a Independiente, tendré que dar un paso al costado»…

«Allá es Carlos Tevez más personal que otra cosa y lo que menos quiero es perjudicar a Independiente. Soy agradecido a este club porque me la oportunidad de trabajar».

«Sigo insistiendo en que el sistema es injusto y lo único que los técnicos no queremos es que nos caguen».

«Después, el partido de ayer habla por sí solo, por el tema del árbitro, se habló más de él que del partido. Eso es lo que no queremos».

La actitud del árbitro

con los jugadores

Con respecto a la actitud de Pablo Dóvalo con Joaquín Laso y sus contestaciones despectivas al defensor, Tevez confió que eso es lo que sintieron «dentro de la cancha» de la actitud del réferi.

«Después del partido nosotros tenemos que dar explicaciones a nuestros hinchas, pero estos tipos no. Después se quejan de que tienen amenazas, los muchachos si no ganan, también».

«Los jugadores si no ganan, no cobran o la familia está mal, se los critica. ¿Y los árbitros no están acostumbrados a esto?. Entonces, el árbitro, primero y principal, tiene que bajar él las aguas, tranquilizar al jugador, y dar explicaciones y si no quiere darlas, que no las dé, pero que no le hable».

«Y que no le saque la cabeza. Sí que cobre directamente y listo. Pero que le hable, le saque la cabeza y trate mal al jugador…Si hoy las faltas no están claras, el reglamento no está claro. Siempre es un gris. Entonces, ¿quién tiene la razón, el árbitro, el jugador o el cuerpo técnico?»

«Podemos hablar tres horas, si es un gris. Nadie sabe quién tiene razón».

¿Habló con Tapia

de lo sucedido?

«Después de una declaración tan fuerte como la de ayer empieza a aparecer eso de si va a ser perjudicado (el club), todos pensamos en Independiente que vamos a ser perjudicados. Y yo dije en la primera conferencia que el escudo está por delante de los nombres, hasta del mío, entonces si yo pienso así, daré un paso al costado. No tengo ninguna duda, porque no le debo nada a nadie, ni a Tapia, ni a Toviggino, ni a nadie».

«Con el Chiqui no hablé y si tengo que hablar, lo haré de la manera que siempre hablé con él».

«Y con Toviggino es un tema personal», agregó sobre el secreta de la AFA y mano derecha del presidente, con quien tuvo un duro cruce en redes sociales.

Consultado sobre las próximas acciones legales que tomaría el árbitro contre Tevez, por sus dichos, el DT reiteró: «Lo del Toviggino es personal, lo arreglamos en Twitter, acá yo soy el DT de independiente. Lo de Pablo (Dóvalo) que vaya a la justicia, qué me importa. Lo arreglamos en la justicia o donde él quiera, no le debo nada a nadie, así que estoy tranquilo».

El entrenador cerró con su mensaje al equipo y los hinchas: «Las cosas están dadas, vamos a defender al club y sobre todo a este escudo que es grande. La gente nos obliga siempre a ganar. Ayer fuimos perjudicados, pero creo que venimos construyendo muy bien y que sigan con ese entusiasmo que nosotros daremos todo para darles alegrías».