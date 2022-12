El feriado por la Scaloneta cortó la racha compradora del Banco Central: en dos horas tuvo que vender US$ 31 millones

En una jornada reducida, la autoridad monetaria se desprendió de dólares para atender la demanda del mercado. Afuera, los ADRs argentinos vuelan.

En un martes atípico por el sorpresivo feriado nacional para festejar con la Selección Argentina de Fútbol, el mercado local se movió en horario reducido, con resultados dispares.

En el frente cambiario, el Banco Central interrumpió su racha de compras y tuvo que vender US$ 31 millones. En el exterior, las acciones argentinas vuelan y los bonos dolarizados caen después de varias ruedas de anotar subas.

Hasta el lunes, la autoridad monetaria llevaba comprados US$ 768 millones de los más de US$ 1.900 que lleva liquidados el agro en los primeros 20 días de la segunda parte del programa «Dólar Soja».

Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios, explicó: «Una rueda acotada en su desarrollo por el feriado comprimió el volumen negociado en todos los segmentos del mercado». Este martes el dólar soja apenas negoció US$ 9 millones.

En el mercado paralelo, el dólar blue, sin referencia del dólar oficial, avanzó un peso, a $326, y superó al dólar MEP o Bolsa, que avanzó 1,3% y cerró en $ 325.

El contado con liquidación, por el contrario, retrocedió a $ 330,95. Tanto los dólares financieros como el informal se mantienen alejados del techo que impone el «dólar Qatar», que se acomodó en los $ 360.

En el exterior, sin las restricciones del feriado local, los precios de las acciones argentinas trepan más de 8%. Telecom lidera las subas pasado el mediodía, con un salto de 8,5%. Lo siguen el Grupo Financiero Galicia e YPF, que suben ambas 7,7%.

En cambio, los bonos en dólares retroceden en su mayoría, a excepción del Global 2046, que vuelve a ganar 2% y acumula una suba de más de 12% en moneda dura desde que empezó el mes. El riesgo país cae 0,3%, a 2.140 puntos básicos.

«Un comportamiento mixto, con los ADRs esta vez más sostenidos mientras los bonos en dólares están más calmos, exhiben los activos domésticos en el exterior durante el feriado local tras la consagración en el Mundial y ya recorriendo las últimas ruedas del año», dijo el economista Gustavo Ber.

