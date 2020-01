¿El final definitivo de la relación? Cinthia Fernández y una profunda reflexión dedicada a Martín Baclini

Compartir

Sin lugar a dudas, se convirtió en una de las parejas más queridas por el público en el último Bailando, pero finalmente las diferencias le pusieron punto final a la relación entre Cinthia Fernández y Martín Baclini. “¿Vos ya lo soltaste?, ¿Se vieron últimamente?”, le preguntó durante la semana Ángel de Brito a la panelista en Los ángeles de la mañana.

“No, no nos vimos, pero hablamos por otros temas. Hice la campaña de su negocio con su hermana, fue re lindo. Estamos desbloqueados, pero no le hablo. Creo que el viernes se va otra vez de vacaciones a Miami”, contestó, Fernández. “Ahora, cuando él estaba en Punta del Este, ¿no pensabas en cruzarte el charco y mandarte a verlo?”, indagó Mariana Brey, una de sus compañeras.

“Sí, lo re pensé, ¡Menos mal, porque fue la noche del jeep, me hubiera salido carísimo!”, respondió entre risas Cinthia, recordando cuando Baclini fue fotografiado de manera sorpresiva, cerca de otra mujer. “Me ahorré un disgusto. En Navidad fue como que explotó todo, llegó la primera discusión, después seguimos discutiendo, y ahora ya no”, agregó la panelista.

Después de varias discusiones y de exponer que le costaba dejar atrás a su entonces pareja, la ex de Matías Defederico compartió una reflexión en las redes sociales, con la que parece haberle puesto punto final a su relación con el empresario.

Al final comprendí que uno puede ser un gran partido, una excelente, persona, con las mejores intenciones y sentimientos, pero si en nuestro camino nos encontramos con alguien que no está listo emocionalmente, simplemente no va a funcionar”, empieza diciendo el texto.

Y continua: “No quiere decir que sean malas personas o que no valgan la pena, simplemente no es el momento indicado para ellos. Es bonito coincidir, pero es mejor saber ofrecer libertad a quien aún no encuentra su sitio”.

Recordemos que horas antes, Cinthia había subido una frase igual o más contundente que el texto en cuestión. “Cuando pierdes al amor de tu vida. No importa si tienes 15, 30 u 80 años. Eso dolerá por el resto de tu vida”, expresó. Además, la bailarina dio a conocer intimidades de su vida sexual. De hecho, confesó que la última vez que tuvo intimidad con alguien «fue en diciembre”, tiempo en el que todavía hablaba con Baclini.