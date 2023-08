Además les pidió al Presidente y a los gobernadores que proporcionen los informes de inteligencia que se pudieran haber labrado por los incidentes.

El fiscal Marijuan imputó a Gabriela Cerruti por omisión de denuncia e incitación a la violencia tras los saqueos. En su instrucción, Marijuan consideró que la vocera presidencial manifestó que tenía información sobre el origen de los saqueos y no efectuó la denuncia correspondiente.

Además, el funcionario judicial les pidió al presidente Alberto Fernández y a los gobernadores que proporcionen los informes de inteligencia que se pudieran haber labrado por los incidentes, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Esta mañana, vale recordar, la portavoz de Presidencia había asegurado que hay cuentas ligadas a Javier Milei y a Patricia Bullrich que incentivaron los saqueos. De esta manera, Cerruti volvió a acusar a los libertarios, pero en esta ocasión también incluyó a sectores vinculados a la candidata de Juntos por el Cambio.

“El clima en las redes sociales lo fueron generando las cuentas ligadas a La Libertad Avanza y a grupos de (Patricia) Bullrich, sobre algo que querían que sucediera. Había grupos de Whatsapp incentivando”, resumió esta mañana la portavoz.

Para fundamentar su acusación, la funcionaria señaló luego: “Cuando todavía no había pasado nada, Milei estaba en sus redes diciendo que esto era 2001 y que estaban los saqueos desatados. Su tuit es de las 6 de la tarde… ¿Tiene premonición de las cosas o es que de alguna manera se ha ido incentivando?”.

Cerruti apuntó -en declaraciones a radio Futuröck- que lo relevante es que tanto ella, como el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y su par bonaerense, Sergio Berni, coinciden que detrás de todo hubo una mano que impulsó los saqueos: “Estaba claro que esto era organizado y que se armaba algo cuando todavía no había sucedido nada”.

“Lo que hago es una descripción de la realidad -completó la vocera del mandatario-. Si ellos (el candidato libertario y la de JxC) no tienen nada que ver, lo que hicieron es montarse a una ola de rumores. Entonces, bueno, deberíamos todos ser más responsables y entender que estas cosas tienen consecuencias”.

