El formoseño Guillermo Osorio jugará la Copa del Mundo en Frontenis en España

El formoseño radicado en Venado Tuerto fue medalla de bronce en la especialidad en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y quedó nuevamente en la Selección tras una exigente serie de entrenamientos en Capital Federal.

La 7ma Copa del Mundo de pelota en frontón de 30 metros se jugará del 12 al 18 de septiembre en la ciudad española de Valencia, en las renovadas instalaciones del barrio de Nazaret, y allí estará participando, en la modalidad Frontenis, el formoseño radicado en Venado Tuerto, Guillermo Osorio, quien en 2019 fue medalla de bronce en esa especialidad en los Juegos Panamericanos de Lima junto al entrerriano Maximiliano Alberdi (Entre Ríos). Además de ellos dos, estarán integrando el equipo nacional Lorenzo Cardozo (Entre Ríos) y Rodrigo Aitra (Buenos Aires). El director técnico es Rodrigo De la Vega.

Osorio, radicado en Venado Tuerto desde muchos años, dijo “no puedo creer que ya hace dos años que no participamos a nivel internacional. Esta pandemia hizo que todo se desvirtúe. Lo últimos que jugamos fueron aquellos Panamericanos de Lima en 2019 y justamente me tocará jugar en una especialidad en la que competí en esos juegos”, comenzó diciendo Osorio, para luego agregar que “estoy muy contento por la designación, porque fue muy dura la etapa de entrenamientos. He trabajado mucho para poder estar”, y contó que “en estos dos últimos años estuvimos encerrados, entrenando en mi casa por Zoom. Fue muy duro y el esfuerzo dio sus frutos”.

Osorio todavía no sabe cuándo estará viajando la delegación argentina porque “con el tema de la pandemia siempre hay noticias buenas y malas, todas las semanas, y habrá que adecuarse a eso. Si todo va bien estaremos haciendo las últimas prácticas a fines de agosto en el frontón internacional de Gualeguay, Entre Ríos. Allí haremos la última concentración y después veremos que dice el gobierno español, porque por el momento piden muchos días de cuarentena obligatoria allá y habría que viajar mucho antes de la competencia. Ojalá que no sea así, que haya más libertades y no tantas restricciones”.

El pelotari conoce muy bien a los demás integrantes del seleccionado en esta especialidad. “Con Maxi, que es de Nogoyá pero reside en Rosario, ganamos una hermosa medalla en los Panamericanos; Rodrigo Aitra, que es el otro delantero, es de La Plata y Lorenzo Cardozo es un juvenil de 19 años con una proyección gigante que va a su primer Mundial de Mayores. Es de Concepción del Uruguay”, contó.

Osorio mencionó que los entrenamientos empezaron en enero en Buenos Aures, pero después tuvieron que parar “por la segunda ola” y hace “seis semanas retomamos las prácticas. Tuvimos que ir todos los fines de semana a Buenos Aires en el frontón internacional. Fue muy duro. Ahora pudieron armar la cancha de Gualeguay, pudimos ir un fin de semana a entrenar, vimos las condiciones de la cancha, que se asemeja mucho más a las de España o a las mexicanas, y allí entrenaremos también este último mes”.

Guillermo sostuvo que la preselección “estuvo muy duro, porque el nivel fue muy alto y eso es bueno para nosotros los que estamos designados, porque quiere decir que hay mucho espíritu de competencia. Tuvimos que estar muy concentrados, que ponga lo máximo tanto en lo físico como en lo técnico” y que él nunca se vio afuera de la Selección porque “estuve entrenando muy bien. Ahora se verá quiénes serán titulares o suplentes, pero lo importante es estar en el plantel”.

Además, el pelotari sostuvo que el objetivo que tienen “es clasificar al Mundial absoluto que se disputará en 2022 en Biarritz, Francia, que es donde se juegan todas las disciplinas de la pelota vasca, como Mano, Pelota Cuero, Pelota Goma, Frontenis y Share. Si clasificamos al Mundial absoluto también estaremos clasificando a los Panamericanos de Santiago 2023. Ese es nuestro objetivo mayor”.

Por último, Osorio agradeció “a mi familia que me estuvo apoyando en estos últimos meses tan duros, al intendente Leonel Chiarella que me dio una mano muy grande para poder participar de estas últimas prácticas consecutivas en Buenos Aires, a mi kinesiólogo Matías Paolinelli, al entrenador físico Rodrigo Mondino, y a todos los que me apoyan”.

¿Qué es el Frontenis?

Osorio contó que el Frontenis “no se juega en la Argentina” y que solamente se practica “previo a un Mundial o a una Copa del Mundo o un Panamericano”.

El formoseño dijo que “se juega en un frontón de 30 metros, con raquetas y en parejas” y que “es muy dinámico, explosivo, con una pelota de goma un poquito más grande de la que usamos habitualmente en pelota a paleta”. Además, dijo que se pueden “usar raquetas de tenis o unas especiales que vienen para frontenis, que son mexicanas. La raqueta tiene la particularidad del doble encordado que resiste el rebote de la pelota de goma y no se corta tan rápido” para también informar que “se pega de drive y de revés a dos manos, tipo bateo de béisbol”, además de tener “otras particularidades reglamentarias de la especialidad”.

Bronce en Lima 2019

La pareja integrada por Maxi Alberdi y Guillermo Osorio ganó la medalla de bronce de la especialidad de frontenis de pelota en Lima 2019, al vencer en el choque por el tercer puesto a la dupla de Chile, 2-0: 15-6 (22 minutos de juego) y 15-8 (33 minutos).

Aquella vez, el formoseño-venadense también compitió en Frontón Peruano y se quedó con la medalla de plata al caer en la final ante el local Cristopher Kevin Martínez por 2-0 (15-6 y 15-11).

