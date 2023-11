El gabinete Milei: Cúneo Libarona, Píparo y exfuncionarios del PRO

Javier Milei precisó que su gabinete estará compuesto por ocho ministerios. A la ya anunciada Diana Mondino en el área internacional, se suman Sandra Petovello en Capital Humano y entre otros nombre suenan Sturzenegger, Pichetto y Luis Caputo.

Pocas horas después de su triunfo en el balotaje, el presidente electo Javier Milei empezó a delinear su futuro Gabinete, confirmó a varios de los funcionarios que integrarán su Gobierno a partir del 10 de diciembre y, si bien todavía no precisó quién será su ministro de Economía, dio claras señales hacia la posibilidad de que sus aliados del PRO sean parte de su gestión.

Incluso, tal como hizo durante la campaña electoral, Milei mencionó la hipótesis de que el expresidente Mauricio Macri, su socio político desde poco después de las PASO, tenga algún rol en calidad de representante de la Argentina en el exterior y replique la estrategia de alianzas internacionales que sostuvo durante el Gobierno de Cambiemos, entre 2015 y 2019.

Al respecto, Milei destacó una coincidencia «del 90% en la agenda» de su futura gestión con Macri y Bullrich, excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones generales de octubre pasado y a quien el libertario dijo que recibiría «con felicidad» en su Gabinete, aunque sin determinar en qué puesto. «Todas sus gestiones en la función pública fueron exitosas», consideró el electo presidente.

Temprano, en declaraciones a cinco radios, Milei anunció que el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona será el próximo ministro de Justicia, en tanto que la actual diputada Carolina Píparo encabezará la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) en su próxima gestión.

El presidente electo de La Libertad Avanza (LLA) confirmó también que su gabinete estará compuesto por ocho ministerios y dijo que los funcionarios que serán asignados «ya están todos trabajando» en las futuras carteras.

Consultado sobre la conformación de la Corte Suprema de Justicia, Milei respondió que pensaba «consultar» esa cuestión con Cúneo Libarona y con los mismos cuatro integrantes del máximo tribunal «para que sea algo consensuado».

En la mañana del lunes Milei anunció que antes del 10 de diciembre viajará a Estados Unidos e Israel por motivos relacionados con «lo espiritual», luego de mantener una reunión con la diputada electa Diana Mondino -a quien eligió como su ministra de Relaciones Exteriores- para analizar la agenda internacional.

Milei aseguró que Guillermo Francos será el ministro del Interior y Nicolás Posse se desempeñará como jefe de Gabinete en su gobierno. Además, indicó que Sandra Petovello se hará cargo de la cartera de Capital Humano, en la que Gustavo Morón estará al frente de la Secretaría de Trabajo.

Precisó que uno de los «arquitectos» de su triunfo electoral, el consultor Santiago Caputo, tendrá bajo su órbita «temas estratégicos» y estará «al mismo nivel» que su hermana, Karina Milei.

También destacó que Posse definirá junto a la electa vicepresidenta, Victoria Villarruel, los nombres de quiénes ocuparán las carteras de Seguridad y Defensa, además del papel que tendrá la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En las entrevistas que ofreció en la mañana del lunes, además de mencionar a Macri y Bullrich, el electo presidente se refirió a otros dirigentes que militan en el macrismo.

Por ejemplo, el diputado nacional y actual procurador Miguel Ángel Pichetto «podría desempeñar un rol importante» en el armado político parlamentario por su «experiencia» como legislador en el Congreso de la Nación. No descartó tampoco la posibilidad de que Cristian Ritondo sea el próximo presidente de la Cámara de Diputados, al sostener que con el legislador tiene «una excelente relación» que le permitiría «trabajar en perfecta armonía».

Además, señaló que debe «tener una charla» con el intendente de la ciudad bonaerense de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, porque le «gustaría» que «se incorporara» a los equipos de Gobierno, posiblemente en un rol cercano a la empresa YPF, una de las compañías públicas que tiene previsto privatizar.

Confirmó que promoverá una política aérea de «cielos abiertos» para que cualquier compañía de aviación pueda instalarse y «competir» en el país.

En este marco, comentó que aún no tuvo la «posibilidad de hablar» con quien fue el ministro de Transporte durante el macrismo, Guillermo Dietrich, sobre quien dijo tener «una opinión muy positiva de su desempeño en la gestión». En cuanto al nombre de quien podría convertirse en el próximo ministro de Economía, Milei elogió al expresidente del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger, a quien definió como una persona que admira y a la que le tiene «afecto».

También destacó la figura del exministro de Finanzas macrista Luis «Toto» Caputo, a quien sumaría a su equipo, al igual que el diputado del PRO Luciano Laspina, con quien «podría hablar» en los próximos días.

Entre los dirigentes de otras fuerzas que lo podrían acompañar, Milei no descartó al exministro del Interior del kirchnerismo y excandidato a vicepresidente de Juan Schiaretti, Florencio Randazzo, con quien dijo mantener «un diálogo importante».

«Tiene varias cuestiones a favor: donde lo pusieron, trabajó muy bien. Es una persona honesta y es uno de los que se le plantó a Cristina Fernández de Kirchner cuando nadie lo hacía», recordó.

Milei prometió «sorprender con el equipo» que presentará en los próximos días y aseguró que desde LLA están «invitando a especialista de diversos espacios», con la condición de que estén convencidos de querer «cambiar la Argentina hacia las ideas de la libertad».