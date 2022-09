El Gobernador dispuso un incremento adicional del 20% para la Administración Pública Provincial

Compartir

El Gobierno tomó esta decisión con el objeto de promover el sostenimiento de la capacidad adquisitiva de los haberes del sector público, según el comunicado oficial

En la Casa de Gobierno, este miércoles 7, en horas de la mañana, el gobernador Gildo Insfrán anunció un aumento salarial del 20% para la Administración Pública Provincial, que se abonará en dos tramos de 10% en los meses de septiembre y octubre. De esta manera, totaliza 70% el incremento dispuesto para el año 2022.

Lo hizo acompañado por secretarios y secretarias generales de los distintos gremios que presentan a los empleados públicos.

El primer mandatario sostuvo que “como ya nos habíamos comprometido en el último anuncio que hicimos, con el objeto de promover el sostenimiento de la capacidad adquisitiva de los haberes del sector público he dispuesto un incremento adicional del 20% en las remuneraciones del personal de la Administración Pública Provincial, que acumulado al 50% ya otorgado durante el presente ejercicio fiscal totaliza un valor de aumento del 70%”.

A este efecto, se indica que la medida ordenada regirá conforme al siguiente cronograma: en septiembre el 10% y en octubre el 10%, en tanto que los porcentajes se aplicarán sobre los importes de sueldos vigentes al mes de febrero del corriente año.

Ello comprende también a los beneficiarios de la Caja de Previsión Social, es decir, al sector pasivo.

“Asimismo, se fijan para los agentes activos los haberes mínimos de bolsillo garantizados, previo a considerar las asignaciones familiares en los siguientes importes para los meses que se consignan: septiembre: $69.300 y octubre: $73.600”, detalló.

Docentes

Por su parte, para el Escalafón Docente se establecen los nuevos valores de puntos índices respectivos: para septiembre en $190,121788; mientras que para octubre en $209,133967.

A su vez, estos incrementos se extienden a los agentes pasivos docentes de la CPS.

Además, se fija el haber mínimo inicial de bolsillo para el Escalafón Docente en los siguientes importes: septiembre $69.300 y octubre $73.600.

IPS

Del mismo modo, “las pensiones de los beneficiarios incluidos en la Ley N° 482 -Instituto de Pensiones Sociales- se incrementarán sobre los importes vigentes al mes de febrero 2022: septiembre 10% y octubre 10%”.

Tesoro Provincial

Por último, comunicó que “la novedad en la política salarial con motivo del incremento ordenado representa para el Tesoro Provincial un desembolso estimado del orden de los $3.780 millones, que sumado a los motivados por las anteriores medidas fijadas durante el Ejercicio Presupuestario 2022, totalizarán una aplicación de recursos corrientes aproximados de $24.130 millones”.

La medida ordenada –que también comprende a los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social- regirá conforme al siguiente cronograma: septiembre 10% y octubre 10%, porcentajes que se aplicarán sobre los importes de sueldos vigentes al mes de febrero del corriente año.

Ayuda al obrero

Tras brindar el anuncio en la Casa de Gobierno, el titular del Ejecutivo Provincial manifestó que “es una ayuda que el obrero hoy necesita y lo que el Tesoro Provincial nos permite otorgar”.

Destacó “el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la provincia” para otorgar dicho incremento en el marco del contexto nacional.

A su vez, indicó que “estamos siempre muy atentos” a la cuestión salarial de los agentes públicos, recordando que “dijimos que en septiembre nos reuniríamos y aquí estamos de vuelta”.

“En esta situación económica en la Argentina, esta cuestión de inestabilidad, también tenemos que decir que hay medidas que están dando resultados muy importantes, con los cambios que se hicieron”, enfatizó.

Y dejó en claro que “este Gobierno va a hacer siempre todo lo que tenga que hacer para poder salvar la situación salarial del obrero”.

Sector empresarial

Para finalizar, planteó que “hay que pregonar que el sector empresarial no se abuse de esta cuestión porque si no, de vuelta, desmejora el poder adquisitivo del salario”.

En ese sentido, instó a que “actúen con responsabilidad”, marcando que “es lo que necesitamos en este momento en el país, más aún después de este trágico hecho que ha ocurrido con la vicepresidenta Cristina Kirchner”.

Consideró ello como “delicado” y reprobó que “algunos medios traten de naturalizar y no darle el sentido que verdaderamente tienen que darle”.

En esa línea, condenó que quieran “modificar la realidad a través de discursos negativistas de un suceso que todos tienen que repudiar, sean del partido que sean”.

“Nosotros, que vivimos en la Argentina un período muy difícil y sangriento, entendemos que es una alarma que tenemos que tener en cuenta”, culminó.

