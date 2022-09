Estatales: para ATE el aumento está dentro de las «expectativas», pero deben controlar la inflación

Compartir

Tras el anuncio de aumento del 20% para los empleados estatales de Formosa, el Grupo de Medios TVO habló con Néstor Vázquez, secretario general de ATE, quien dijo que si bien lo anunciado está dentro de las «expectativas» lo importante es que el gobierno pueda controlar la inflación.

«Mañana -por hoy- tendremos una reunión general de todos los delegados donde analizaremos el anuncio del Gobernador. Nosotros pedíamos al gobierno el 40% teniendo en cuenta que las proyecciones de la inflación que hay son del 90%, entonces si nos da el 20% en dos veces está aproximado a lo que pedíamos», comenzó diciendo el mismo y adelantó que si el gobierno no controla la inflación para octubre «nosotros vamos a pedir el 20% que falta».

En este sentido reiteró que «si no controlan la inflación vamos a seguir en las mismas» agregando que «lo anunciado está en el marco de las expectativas que tenemos».

«Si nosotros pedimos un 40% y faltan cuatro meses para terminar el año, entonces si a los dos meses nos da el 20%, nosotros tenemos la necesidad de que así no subiera la inflacion que nos den el 20% restante, porque en realidad venimos desde lejos perdiendo el poder adquisitivo del salario», continuó diciendo.

Agregó además Vázquez que «la situación de los trabajadores es complicada, cada vez que vamos al negocio necesitamos más dinero para comprar menos alimento».

«Hasta hoy, lo que me animo a decir es que el gobierno está cubriendo las expectativas que teníamos nosotros, en este anuncio nos dan el 20%, y después nosotros tenemos la obligación y ellos también de que, si no se controla la inflacion rever todos los números y van a tener que hacer un nuevo anuncio», dijo.

Municipales del interior

Por último, párrafo aparte merecen los trabajadores municipales del interior provincial, quienes perciben sueldos totalmente irrisorios, lo cual fue denunciado por ATE en múltiples oportunidades. «Hay que ver cómo se mejora la situación porque los trabajadores del interior están peor, esto lo tienen que pensar la clase política tanto provincial como municipal, quienes deben entender que ellos son seres humanos con familias que no la pasan bien», insistió el gremialista y pidió decisión política para mejorar la situación.

