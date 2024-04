El gobernador Insfrán inauguró obra de refacción y ampliación de la EPES N°2 «Batalla de Maipú»

El gobernador Gildo Insfrán dejó inaugurada este miércoles 10 la obra de refacción y ampliación de la Escuela Provincial de Educación Secundaria N°2 “Batalla de Maipú”, de la localidad de Pirané, durante un acto que encabezó en el sur provincial.

Lo hizo acompañado por el vicegobernador Eber Solís y la intendenta local Yessica Palacios, además del presidente provisional de la Cámara de Diputados, Armando Felipe Cabrera, diputados provinciales, ministros del gabinete, la subsecretaria de Educación a cargo del Ministerio de Educación, Analía Heizenreder, directivos, alumnos y vecinos de Pirané.

En primer término, se efectuó el corte de cinta y descubrimiento de la placa recordatoria en el acceso al edificio, tras lo cual se dio inicio formal al acto.

Insfrán fue declarado húesped de honor por la municipalidad piranense, por lo cual recibió el decreto correspondiente, de manos de la jefa comunal.

Luego, fue el turno de los discursos, iniciando con la directora del establecimiento, Francisca Graciela Lovato, quien agradeció al Gobierno provincial por la inauguración de las obras. “Su presencia, Gobernador, para inaugurar la refacción y ampliación de nuestra casa de estudios, muestra lo cerca que está de la educación”, señaló.

“Nos hizo soñar más de la cuenta, nos obliga a redoblar esfuerzos, creyendo en la potencialidad de nuestros jóvenes. El sueño se materializa al recibir un edificio moderno, apto para el desarrollo de todas las prácticas áulicas, en nombre de la comunidad educativa de la EPES 2 saludo y agradezco, señor Gobernador, por este soñado edificio, como así también a las autoridades locales por el acompañamiento”, enfatizó.

Seguidamente, el primer mandatario realizó la entrega de equipos informáticos e indumentaria deportiva para la institución.

Analía Ramos, madre de un alumno, expresó la alegría de la comunidad al señalar que “se trata de un día muy especial, porque nuestros hijos están disfrutando de su nueva escuela. Nuestra alegría es mayor aún, porque podemos disfrutar de este gran día con el acompañamiento de nuestro Gobernador”.

Pueblo esclarecido

Seguidamente tomó la palabra Palacios, quien dio la bienvenida al primer mandatario provincial y su comitiva. “Quiero agradecerle, porque con hechos contundentes demuestra día a día la concreción de políticas delineadas y planificadas, donde la educación es uno de sus ejes fundamentales”, enfatizó.

“Estamos viviendo la continuidad de ese proyecto de concreciones y beneficios para una comunidad, una prueba de que la educación además de ser el rostro de la justicia social, constituye una verdadera herramienta de liberación”, precisó.

Destacó que por esas aulas pasaron generaciones de piranenses. “Yo misma atesoro haber sido egresada de esta institución, me recibí en 1998, un año después de que se inaugurara el nuevo edificio, tan anhelado por décadas. Hoy me toca disfrutar esta inauguración desde otro rol, el institucional”, subrayó.

Señaló que la realización de nuevas escuelas “es ver de manera concreta el Modelo Formoseño, en tiempos donde las redes sociales generan realidades paralelas, confunden y manipulan”.

Palacios valoró el hecho al señalar que “en estos tiempos, donde parece que el Estado tiene una mala prensa y quieren romperlo sistemáticamente, hoy en Formosa, tenemos un Estado provincial aquí, en este punto de la geografía que dice presente y de muchísimas maneras”.

Subrayó la intendenta que “hoy aquí en Pirané presenciamos con mucha emoción y orgullo la inauguración del edificio escolar 1504” y añadió que “son 1504 obras educativas en toda la provincia”.

Invitó a pensar en qué “pasaría en una sociedad como la nuestra, si se siguiera el camino de aquellos que proponen una falsa libertad de mercado y niegan la obra pública. Hoy no estaríamos aquí, no contaríamos con un nuevo establecimiento educativo, nuestros estudiantes tendrían menos derechos a ser educados en un ambiente cómodo, seguro, adaptado a sus necesidades de aprendizaje. En el costado norte de la Patria, en la provincia de Formosa, nuestro Gobernador ha entendido mejor que nadie que la educación es una verdadera cuestión de Estado”.

Palacios brindó su respaldo al doctor Insfrán al ratificar que “Pirané nunca le falló, es un pueblo esclarecido, que sabe lo que tiene y lo que quiere” y se comprometió a “contribuir desde ese fortalecimiento del Modelo Formoseño en armonía en lo que sucede en todo el territorio provincial. Desde aquí seguiremos trabajando, con todas las instituciones de la comunidad, para garantizar que donde haya una necesidad, conquistemos un derecho”.

Luego de la intendenta, tomó la palabra el diputado provincial Rodrigo Vera (PJ), para cerrar con el gobernador Insfrán y una recorrida por las flamantes instalaciones.