El Gobierno analiza posibilidad de descontar el día a estatales que adhieran al paro

El vocero presidencial también destacó la importancia que se apruebe «lo antes posible y por el bien de todos» el proyecto de ley «Bases», más allá de la fecha de la medida de fuerza de la CGT. Asimismo, celebró el anuncio del Papa Francisco de visitar este año la Argentina y destacó que «será recibido con los brazos abiertos».

El Gobierno reiteró este lunes que quiere que el mega paquete de la ley de «Bases» sea aprobado «lo antes posible por el bien de todos» y aclaró que ese propósito es «independientemente de la fecha del paro» del 24 de enero, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

«Tenemos intención de que efectivamente se debata en la Cámara de Diputados lo antes posible», dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, ante la consulta de Télam en la conferencia de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno.

Y amplió que «si es esta semana bienvenido sea, independientemente de la fecha del paro» de la CGT en contra del DNU de desregulación económica.

«Ese es un dato que está determinado y la sesión depende de variables que no manejamos nosotros, así que no sabemos el día que se va a dar ese debate», graficó, pero manifestó: «Esperemos que sea lo antes posible por el bien de todos», insistió el vocero presidencial.

Además, ante otra pregunta de Télam, confirmó que el Gobierno «analiza como una posibilidad cierta» descontar el día a los trabajadores estatales que se sumen al paro nacional que la CGT realizará el 24 de enero desde las 12.»Lo estamos analizando como una posibilidad cierta», expresó a esta agencia.

Por otra parte, Adorni celebró que el Papa Francisco haya declarado el fin de semana que analiza viajar a la Argentina en el segundo semestre del año próximo.

«Nos alegra que después de 11 años de papado que el Sumo Pontífice haya expresado su intención de venir a la Argentina, así que por supuesto será recibido con los brazos abiertos», indicó.

También ratificó que el presidente Javier Milei viajará este lunes hacia Davos, Suiza, para exponer el miércoles en el Foro Económico Mundial.

Al respecto, sostuvo que luego de la exposición de Milei habrá una audiencia con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Ivanova Georgieva

Adorni dijo que el Gobierno «celebra el interés que está generando en las potencias del mundo este nuevo gobierno argentino que entienden que volvimos a abrazar las ideas de la libertad y respetar el sistema capitalista».

En tanto, acerca de la reunión de Gabinete de ayer en Olivos, explicó que están «satisfechos de que en la quinta de Olivos se vuelva a utilizar para trabajar y uno de los temas fue repasar el balance del primer mes de gobierno de las 1.040 medidas que impulsamos en gestión y también analizamos el avance en el plano legislativo de la ley de ‘Bases'».

Respecto del enfrentamiento de este lunes en La Matanza, en el que hubo cinco muertos, Adorni consideró que es un «tema estrictamente provincial que atañe a las autoridades de la provincia de Buenos Aires

«Por supuesto -prosiguió- que nos parece un hecho penoso y lamentable, y estamos consternados por la cantidad de muertos y heridos que ocurrieron. Evidentemente el Estado tan Estado tan presente no está en esos lugares. Han hecho tanta publicidad del Estado presente y de repente vemos gente matándose en este caso por lograr un pedazo de tierra en La Matanza», advirtió.

Por eso insistió en que «nos parece todo un hecho lamentable y el contexto en el cual ocurre nos parece tan lamentable como el hecho mismo».

Acerca de expresiones del jefe de la bancada radical de la Cámara de Diputados, Rodrigo De Loredo, quien había apuntado que «no se va a amedrentar el comportamiento» de la UCR «pese a los sistemáticos agravios», Adorni expresó que le «llama la atención» y sobre las relación con los gobernadores la calificó de «excelente».