El Gobierno anunció auditoría sobre planes sociales y envía en forma «inminente» proyectos al Congreso

El Gobierno nacional oficializó la decisión de no renovar las contrataciones de personal en el sector público iniciadas a partir del 1 de enero de 2023, anunció el “inminente” envío al Congreso de los proyectos de ley que serán tratados en sesiones extraordinarias e informó que avanzará en una auditoría sobre los planes Potenciar Trabajo.

Como cada día hábil desde que inició su gestión, el presidente Javier Milei encabezó por la mañana una nueva reunión del Gabinete nacional en el que se trabajó, entre otros puntos, en el análisis de las iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo y en las alternativas que supondrá la marcha anunciada para mañana por la CGT y otras organizaciones para rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación de la economía.

Así lo confirmó en conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni, quien detalló parte de la agenda que lleva adelante el equipo del Gobierno de La Libertad Avanza.

El portavoz hizo referencia a la agenda de sesiones extraordinarias, confirmó que se trabajó en pulir los últimos detalles de los proyectos y apeló, en nombre de la Casa Rosada, a la «buena voluntad» de diputados y senadores para que «estén a la altura de las circunstancias» y no «obstruyan» el cambio poniendo «palos en la rueda».

Fuentes oficiales dijeron a Télam que la prometida eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) estará contenida en el primer tema de las sesiones extraordinarias, el que se refiere la «Ley de reforma de las funciones del Estado».

El viernes pasado a la noche, el jefe de Estado convocó a sesiones extraordinarias del Parlamento.

El Congreso tiene sesiones ordinarias entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, y sólo el Presidente tiene la facultad de convocar a extraordinarias, con un temario fijado de antemano.

La convocatoria incluye once proyectos de ley que Milei considera claves para su gestión, entre los que se destaca una reforma del Estado y cambios en el régimen del Impuesto a las Ganancias.

Por otra parte, Adorni hizo referencia al decreto publicado hoy en el Boletín Oficial por el cual se «hizo una revisión de las contrataciones» en el Poder Ejecutivo.

«Hay algo de más de 5.000 contratos que son altas del año 2023 que no van a ser renovados. El resto de los contratos entra en un proceso de revisión que va a durar 90 días», explicó e insistió en que «todo contrato con alta en 2023 que termina el 31 de diciembre de 2023 no será renovado».

Asimismo, y ante la marcha convocada para mañana a Tribunales por parte de la CGT y otras organizaciones sociales y gremiales, el funcionario nacional recordó que «sigue abierta la línea 134 para los que se sientan extorsionados para ir a movilizarse» y advirtió que el Gobierno usará «todas las medidas de disuasión» de que dispone, como el protocolo de orden público.

«En este camino de los argentinos que quieren un país distinto, hay otros que no quieren cambiar, que anuncian marchas y protestas, y ahí se verá quien está en defensa de sus propios intereses y quienes se quieren beneficiar con el status quo», apuntó.

El funcionario dijo que las movilizaciones de mañana han sido tema de «charla y debate» en la reunión de Gabinete.

«No hablamos sobre hechos inciertos. Cuando tengamos más información les iré informando que medidas se toman», dijo al ser consultado sobre las posibles acciones que podrían aplicarse.