“El gobierno busca responsables, pero antes de la pandemia el sistema de salud ya era deplorable”

Compartir

Linkedin Print

El abogado Carlos Lee, visitó el piso de “Expres en Radio” donde volvió a cuestionar las medidas tomadas por el gobierno provincial en el marco de la pandemia, asegurando que las restricciones han sido violatorias de derechos humanos. Criticó duramente a los funcionarios del gobierno y lamentó que hayan tenido que acudir a la justicia para que los derechos de los formoseños sean respetados.

UNaF

El letrado comenzó hablando de lo que ocurre en la Universidad Nacional de Formosa donde un docente la Facultad de Administración, Economía y Negocios de la Universidad Nacional de Formosa, denunció la situación de incompatibilidad funcional, laboral y ética del concejal Adrián Muracciole con respecto al ejercicio simultáneo de los cargos de Consejero Directivo de la F.A.E.N.

“Lo lógico sería que salga a explicar esto que también es inexplicable, debería pedirle disculpas a la sociedad por todo lo que está haciendo. Yo creo que no existirían funcionarios públicos si los sueldos fueran los mismos que los que se ganan en la actividad privada. Es una lástima que en una casa de estudios de tamaña magnitud ocurran estas cosas”, opinó.

“Acá hay otra cuestión y es que los académicos ya tienen una división política y hay una interna política, lo triste es que pasen estas cosas, estas sobrecargas horarias para algunos que cumplen otra función, eso llama la atención, es vez de ser un centro de estudios es un centro de corrupción, por eso es preocupante que no se tomen las medidas correspondientes, merecería una investigación para ver cómo está conformado el plantel y cuáles tienen incompatibilidades o cobran sueldos siendo que no van a trabajar”, expresó.

Aseguró además que “la transparencia en la función pública tiene que jugar un rol protagónico, esto no es algo diferente de lo que ya vivíamos”.

Pandemia

Seguidamente habló de cómo la provincia de Formosa enfrenta la pandemia de coronavirus y lamentó que hayan tenido que acudir a la justicia en incontables ocasiones para que se respeten los derechos.

“Acá rige la ley del talión, vos me hiciste daño entonces yo te lo hago a vos, las multas a comerciantes, clausuras, gran cantidad de causas penales que se han instruido para con comerciantes o aquellos que estaban haciendo una manifestación, los panfletos, los carteles son una provocación del gobierno”, dijo.

“Yo veo grave que tengamos que ir a la justicia para poder conseguir algo, eso quiere decir que acá no hay diálogo, que no quieren hacer un trabajo mancomunado, parece que la palabra santa es la que emiten ellos, no puede haber otras opiniones. Tuvimos un año lleno de restricciones, muchos de los casos que tenemos no eran autóctonos, se convirtieron en autóctonos desde el momento que todo este andamiaje político que se hizo de comerciar la política con votantes, de traer gente del Paraguay y que hoy tienen sueldos en la Argentina”, expresó.

“Si vamos a hacer algo tiene que ser razonable y equitativo para todos, si no hubieran comenzado con las restricciones tan temprano, quizás hoy los formoseños no estarían tan sofocados de todo este tiempo de encierro, de no poder trabajar, un comerciante que no trabaja hace un año cómo hace para seguir, esa es su fuente de alimento y a la vez fuente de trabajo de otra familia”, aseguró.

“Esta es una cadena, si matan al comerciante están matando la recaudación del Estado, se eliminan fuentes genuinas de trabajo, generan un quiebre en la economía, ese quiebre después se va a trasladar al gobierno que va a hacer como hacen todos los gobiernos dictatoriales subvencionan al estilo de vida que ellos quieren”, aseveró.

De la misma forma informó que realizarán una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por lo ocurrido en Formosa.

“Vamos a poner en conocimiento al fiscal de la Corte sobre lo que consideramos que son violaciones de los derechos humanos y que podrían configurar delitos de lesa humanidad, acá se han cometido muchos delitos, desde la privación ilegitima de la libertad, muertes, pérdida de hijos, daños psicológicos ocasionados en un montón de personas, centros de contagios que se han realizado acá”, dijo.

“Quieren buscar responsables de su propia inoperancia, antes de la pandemia el sistema de salud ya era deplorable, el gran negocio que ha hecho este gobierno es la obra pública, inauguraban hospitales y escuelas en todos lados, pero no ponían era material humano para atender a la gente ni los instrumentos necesarios para que la salud esté atendida”, explicó Lee.

“En vez de poner pasacalles y sacar volantes deben invertir en camas, en respiradores, que muestren preocupación por la sociedad formoseña, pensar eso es utópico, esas cuestiones de lo que predican con la boca y no lo hacen ya es costumbre, no sé si la sociedad no se da cuenta o le gusta el circo. Hay cosas sumamente importantes, hay comunidades que no tienen agua potable, ni los mínimos servicios de salud”, denunció el letrado.

Sobre las marchas constantes en Formosa, destacó que “la juventud nos marcó el camino a los que ya estamos más entrados en edad, la juventud que nació bajo el régimen de Gildo Insfrán se rebeló contra el sistema, acarrearon a sus padres y ahí se fue animando un poco más la sociedad”.

“Los que están decidiendo las medidas no analizan en profundidad qué genera riesgos y qué no los genera o cómo podemos hacer que esa persona porque no se van a morir de covid pero sí de hambre, de estrés, la salud debe entenderse como física y psíquica”, expuso.

“No aprenden nada con las medidas, ellos entienden que los han atacado, ahora salieron a hacer causas judiciales a todo el mundo, hay complicidad, un montón de cosas, hay connivencia en muchas instituciones del Estado”, denunció.

Elecciones

Para finalizar se refirió a cómo se están preparando para enfrentar las elecciones legislativas que se celebran en octubre de este año.

“Todavía no hay nombres, estamos con el tema de la interna partidaria, cuando se definan las ideas propuestas por cada uno de los sectores y se defina el ganador, indudablemente acompañaremos el proyecto que se lleve la línea ganadora. Tenemos muchos temas de debate dentro del seno del partido donde hay opiniones encontradas, coincidencias, pero este debate enriquece a todos los que podamos llegar plantear ante la sociedad para una contienda electoral”, señaló.

“Como en todas las internas y generales hay nombres sobre la mesa de posibles candidatos, pero todavía no está nada definido”, dijo.

“Hay muchos profesionales jóvenes que tienen ideas innovadoras, uno puede tener muchas ideas, pero si la sociedad no te conoce es muy difícil que te acompañe, hay inversiones que hay que hacer que personas con mucha capacidad quizás no la tienen, hay que juntar los pesos entre todos los que estamos de acuerdo y soportar una campaña, a veces es difícil”, se sinceró.

“Dentro de la UCR hay principios y valores muy grandes, lo ha demostrado cuando salimos a defender los derechos humanos”, culminó Lee.

Compartir

Linkedin Print