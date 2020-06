El Gobierno busca sostener los puestos de trabajo de Latam Argentina

Compartir

El gobierno nacional aseguró que se analizan opciones para sostener los puestos de trabajo de la empresa Latam Argentina, y que mantiene la expectativa de que la línea aérea pueda retomar sus vuelos en el país, ya que solicitó el cese de operaciones y no el cierre de la firma, lo que le permitirá mantener sus rutas.

Latam Airlines Argentina anunció ayer el cese de sus operaciones de pasajeros y de carga en el país, por tiempo indeterminado, y presentó ante el Ministerio de Trabajo un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para determinar la desvinculación de más de 1.700 trabajadores.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, indicó que esperan “encontrar un camino para que Latam pueda seguir operando en la Argentina y que los trabajadores no pierden su fuente de trabajo”.

“Latam cesó sus operaciones y presentó un PPC, pero de ninguna manera plantearon el cierre definitivo de la filial argentina, es diferente a cerrar definitivamente porque mantiene sus rutas y podría volver a operar”, expresó el ministro en diálogo con Télam.

Meoni agregó que, al momento del cese de operaciones, la empresa tenía “el 16% del mercado argentino y volaba a destinos que también cubrían otras compañías”.

“El problema de la empresa es estructural y no solamente de Argentina, ya que ha solicitado el concurso en otros países”, explicó el funcionario al reseñar que Latam “había tenido una gran pérdida en Argentina en los dos últimos años, cuenta con aviones que no son de su propiedad, sino que los tiene por el sistema de leasing y son aeronaves con un promedio de 17 años de antigüedad”.

Sobre el tema, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó que “todavía hay instancias” en el Ministerio de Trabajo “que se llevan adelante para buscar una solución y evitar situaciones tan drásticas” para la empresas y sus trabajadores.

“Entiendo que todavía hay instancias que se van a llevar adelante, este es un Gobierno que en cada caso va a hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar situaciones tan difíciles y tan drásticas, como es el caso de esta empresa”, destacó en declaraciones a la radio online Futurock.

Katopodis recordó además que Latam “es una empresa que ya arrastraba desde hace años una situación económica muy complicada, que se agravó con la pandemia (de coronavirus) como ocurrió con las aerolíneas del mundo”.

“Desde el Gobierno estamos llevando adelante distintas acciones para sostener el trabajo y el ingreso de los trabajadores, para sostener el funcionamiento de las empresas y todo el sistema que, una vez que salgamos de esta pandemia, nos permita poner en marcha la economía en todo el país”, afirmó Katopodis.

Tras el anuncio de cese de actividad, fuentes de la compañía -cuyo nombre es resultado de la fusión de las aerolíneas Lan y Tam-, dijeron a Télam que “la situación derivada de las restricciones operativas impuestas por la pandemia del Covid-19, hizo insostenible la continuidad de la empresa en Argentina”.

El cese de la operación solo abarca a la empresa que lleva la denominación LAN Argentina, mientras que Latam Chile, Latam Brasil y Latam Perú continuarán con sus servicios hacia y desde Argentina a Brasil, Chile y Perú, tanto desde Buenos Aires, como de otros destinos como Córdoba, Rosario, Salta y Mendoza.

La empresa anunció la decisión a través de un comunicado en el que argumentó que “el impacto que han tenido en Latam Airlines Argentina la pandemia Covid-19 y la dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual contribuye a configurar un escenario en extremo complejo, en el que no están dadas las condiciones para viabilizar y sostener a largo plazo las operaciones de la filial”.