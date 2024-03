El Gobierno citó a todos los gobernadores para el viernes

En medio de las dudas sobre los nombres de los gobernadores a ser convocados para discutir la nueva ley Ómnibus, el paquete fiscal y -posiblemente- el Pacto de Mayo, y mientras empezaban a expandirse los rumores de una postergación, en el Gobierno dejaron saber el horario exacto en que tienen planeado recibirlos esta semana y decidieron no dejar afuera a ninguno. Efectivamente, en la primeras horas de la tarde fueron cursadas las invitaciones, vía email.

El encuentro, se iba a realizar el viernes a las 10 de la mañana, en la Casa Rosada. Pero a último momento se cambió para ese mismo día pero a las 15: no habían tenido en cuenta que varios mandatarios no podrían llegar a tiempo por los horarios de los vuelos desde sus provincias.

El convite oficial fue firmado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, con una aclaración que indica que realiza la invitación por instrucción de Milei, por lo que siguen las dudas sobre la presencia del jefe de Estado en la primera aproximación post-Asamblea Legislativa.

Hasta el jueves por la tarde habían confirmado asistencia la mayor parte de los gobernadores: Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) e Ignacio Torres (Chubut). Faltaban las confirmaciones de los más reticentes, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Isfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja). Mientras que Claudio Vidal (Santa Cruz) aún estaba en duda.