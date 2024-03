El Gobierno convoca a todos los gobernadores para comenzar a trabajar por el Pacto de Mayo

La Casa Rosada decidió convocar para fin de esta semana a una reunión con todos los gobernadores. El llamado se definió después de un encuentro entre el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro del Interior, Guillermo Francos y el de Economía, Luis Caputo. Aún no está confirmada la presencia de Javier Milei.

Es la primera cumbre con mandatarios provinciales en la previa al flamante Pacto de Mayo que impulsó el Presidente Javier Milei en su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa y que tendría cita en Córdoba el próximo 25 de mayo.

Estarán invitados todos los gobernadores juntos, sin distinción de colores políticos, como se pensaba en un principio. La fecha tentativa es el viernes 8 de marzo, ya que el jueves es el encuentro de los patagónicos en Puerto Madryn. No está confirmada la presencia de Milei en esa reunión.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, redobló la presión a los gobernadores que todavía no aceptaron la convocatoria que les hizo el presidente, Javier Milei, para la suscripción al Pacto de Mayo con diez puntos clave para el Gobierno.

Adorni dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada: «Queremos destacar el amplio apoyo que hemos recibido de figuras relevantes de la Argentina respecto al Pacto de Mayo. No solo de una importante cantidad de gobernadores, sino también diferentes cámaras empresarias. Al resto queremos recordarles que este es un momento decisivo para la historia de Argentina y los invitamos a sumarse a esta convocatoria que ha hecho el Presidente”.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aclaró que en el camino a la firma del Pacto de Mayo se deberá «aprobar la Ley Bases y el acuerdo fiscal». Por eso, junto al el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, trabajan para la concreción de una reunión previa a la convocatoria en Córdoba con los representantes de las provincias.

“Es imposible no considerar los temas de la Ley de Bases porque se trata de generar muchas de las normas previstas en la ley”, remarcó el funcionario en una entrevista con Splendid – 990 luego de haber postulado que el pacto no estaba supeditado a la aprobación del megaproyecto.

En la misma línea, sostuvo que no se trata de un pedido extorsivo por parte del mandatario sino de “una propuesta que hace el Poder Ejecutivo y que el presidente ponderó aunque dijo que no tenía grandes expectativas”.

“Es una convocatoria política que tiene mucha fuerza y que puede tener impacto en el país. No es extorsivo, es un gobierno sin gobernadores y con una minoría en el Parlamento que utiliza su discurso público para convencer al resto de las fuerzas”, lo definió.

En otro pasaje de la entrevista, Francos reveló que el Gobierno trabaja sobre la el proyecto original que fue enviado al Congreso, y planteó que durante su tratamiento “hubo mucha confusión de varios legisladores y gobernadores”.

“Tal vez lo han entendido mejor y tienen la intención es sacar la Ley. Hay que ir con ánimo de buscar puntos de acuerdo y de coincidencia”, indicó.

Asimismo, el ministro planteó: «Después de la caída de la Ley Bases, escuché a muchos gobernadores y legisladores que expresaban su molestia y desazón porque creían que debió seguirse discutiendo. Cuando comenzó el tratamiento en particular, se complejizó mucho. Se trató inciso por inciso. Si uno declara la emergencia y no le dan esas delegaciones, ¿para qué declaran la emergencia?»