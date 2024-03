Fuerte retraso de las ventas minoristas pymes: cayeron 25,5 por ciento

Las ventas minoristas pymes registraron otro fuerte retroceso en febrero, al caer un 25,5 por ciento anual, a precios constantes, y acumulan un declive del 27 por ciento en el primer bimestre del año, frente al mismo periodo del año pasado, de acuerdo al relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Desde CAME aseguraron que en «muchos comercios se señaló a febrero como un mes para el olvido, con días consecutivos donde no se registraron ventas», a raíz de que «las familias dejaron visibles todos sus problemas económicos y en los hogares hubo desahorro (los gastos fueron mayores que los ingresos) para llegar a fin de mes» y sostuvieron que «las vacaciones se llevaron el dinero excedente». Al mismo tiempo, la entidad gremial-empresaria manifestó que «se registraron algunos problemas para conseguir mercadería por demoras en las entregas», mientras que señalaron que «por falta de liquidez, desde los negocios se hicieron más pedidos de lo habitual a sus proveedores, pero por bajos montos». En ese sentido, precisaron que «los proveedores consultados marcaron que las dificultades en los suministros vinieron por este motivo y no por especulación, ya que en materia de precios febrero tuvo menos incertidumbre que noviembre, diciembre y enero». En el análisis por rubro, seis de los siete sectores evaluados tuvieron descensos, en comparación con el mismo período del año anterior.