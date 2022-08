El Gobierno emplazó a los laboratorios: «Hay aumentos difíciles de explicar»

Compartir

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, dijo este viernes que hay «aumentos difíciles de explicar» como el caso de algunos medicamentos y señaló que ante ello se realiza un relevamiento sector por sector para evaluar los precios en función del componente de lo importado y «evitar abusos».

En declaraciones a radio Delta, Tombolini señaló que se dio a los laboratorios un plazo de «dos días a ver si se equivocaron y sino vamos a revisar el plan de importaciones que tengan, a ver qué están haciendo con los dólares de los argentinos, y así vamos a ir sector por sector, evitando los abusos».

«Mi laburo es velar por el orden de los precios y cuidar que no nos afanen los dólares, básicamente estamos mirando cómo fue todo el eje de las importaciones hasta aquí, y eso tiene que ver con administrar los dólares y que se cumplan los acuerdos, como pasó con los laboratorios que no cumplieron», agregó.

Fuentes de la Secretaría indicaron a Télam que, luego del plazo otorgado para revisión, se convocará a los laboratorios para analizar los casos de las drogas en las que se detectaron las diferencias de precios y conocer cómo es el plan de importaciones, con el objetivo de reacomodar los precios.

Recordó Tombolini que «los laboratorios firmaron con el Gobierno el 19 de julio un acuerdo que decía que no iban a aumentar los precios más que un punto por debajo de la inflación del mes precedente», y cuestionó que «van 11 días de agosto y ya tenemos 193 productos que están por encima del aumento que estaba acordado».

Detalló que «en lo que va del año tenemos productos de todos los laboratorios con aumentos de 135%, 100%, 96%, medicamentos muy vendidos» y cuestionó que «si tiene un componente importado el principal factor es la variación del tipo de cambio, que aumentó menos que lo que aumentaron los precios».

En este contexto, dijo: «Estamos haciendo un relevamiento caso por caso, en 15 días vamos a tener un informe sectorizado para ver cómo se movieron los precios en función del componente de lo importado en los distintos sectores».

«Una economía que tuvo superávit comercial el año pasado uno diría que por el lado del tipo de cambio no debería haber presión en los precios, y sin embargo hay aumentos que son difíciles de explicar», remarcó.

Tombolini expuso este jueves los aumentos de los medicamentos en la red social Twitter, donde aseguró que «en la Secretaría de Comercio detectamos que desde principio de mes, y adelantándose a la publicación del IPC de julio, varios laboratorios aumentaron los precios de los medicamentos por encima del umbral».

De acuerdo con información de la Secretaria, hay 193 medicamentos de 23 laboratorios en los que se registraron aumentos superiores a 11% entre julio y agosto de este año.

Entre los mayores aumentos se encuentra Procter & Gamble con ocho medicamentos que aumentaron 35,5% en promedio, HLB Pharma elevó el precio de 14 medicamentos un 26,8%, Vent3 tiene dos medicamentos que se incrementaron 25,9% y el laboratorio Excelentia subió el precio de ocho medicamentos un 25% en promedio.

El 19 de julio pasado, el Gobierno anunció un acuerdo con las cámaras de laboratorios y empresas farmacéuticas para que durante los próximos 60 días los precios de los medicamentos estén un punto por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

Asimismo, se acordó la implementación del programa Pacientes Cuidados, que prevé 35% de descuento en los valores de los remedios para la población sin obra social ni prepaga.

El acuerdo se alcanzó con las cinco cámaras de laboratorios y las federaciones de farmacias.

