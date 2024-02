El Gobierno endurece su postura con los gobernadores y condiciona el pacto fiscal al avance de la Ley Ómnibus

En el Ejecutivo aseguran que podría haber una reunión con los mandatarios en las próximas semanas. Mantienen la postura de no ceder ante la presión para coparticipar el impuesto PAIS.

El Gobierno condiciona la negociación del nuevo pacto fiscal con los gobernadores a la media sanción de la Ley Ómnibus. Según pudo saber TN, el oficialismo ya contactó a algunos mandatarios provinciales afines a la gestión y planea reorganizar las previsiones sobre las cuentas nacionales una vez que el proyecto “Bases” vaya al Senado.

En la Casa Rosada aseguran que el acuerdo por el capítulo fiscal se negociaría en las próximas semanas, pero que su tratado quedaría para las sesiones ordinarias. Lo mismo aplicaría para la reforma electoral que fue apartada del paquete.

Más allá de las versiones que circularon sobre que el encuentro sería hoy, desde el oficialismo rechazaron esa posibilidad y reiteraron que tendría lugar solo si el proyecto se aprueba en Diputados.

“Eso no se negocia. Si no hay ley, no hay pacto fiscal. Vamos a sentarnos de nuevo a diagramarlo cuando pase el proyecto. Lo sacamos del paquete porque trababa su aprobación, ahora tendría que aprobarse sin problema”, expresó un funcionario a TN.

La primera reunión de Javier Milei con los gobernadores (Foto: prensa Gobierno).

El Gobierno no tiene definida la hoja de ruta y las condiciones que le presentará a los gobernadores hasta el momento. Deberán ponerse de acuerdo en retenciones, el impuesto PAÍS, Ganancias, la moratoria y el blanqueo, entre otros puntos.

Lo que sí está definido es la postura de no ceder ante la presión de los mandatarios de coparticipar el impuesto PAÍS, ya que en Casa Rosada creen que el cepo podría liberarse en mayo, de forma que el impuesto -que grava las compras en moneda extranjera- perdería sentido.

Una persona cercana al presidente le expresó a TN que no se habrá apuros en gestionar la reunión y que “los apurados tienen que ser los gobernadores” por los números de las arcas provinciales.

Es por eso que el Gobierno defiende la postura de “no modificar una coma más” de la Ley Ómnibus. “Se pierde o se gana, pero la ley no se toca. Que se vote y se termine esta novela”, le dijo Javier Milei a sus ministros en la reunión de Gabinete de este jueves.

Debate en el recinto de Diputados de la Ley Ómnibus impulsada por el presidente, Javier Milei (Foto: NA – Juan Vargas).

La actitud del Presidente le suma tensión al diálogo que mantiene el oficialismo con los bloques aliados, que piden modificaciones para la Ley Ómnibus en la privatización de empresas públicas, la delegación de facultades y la toma de deuda en moneda extranjera.

Se le suma también la presión ejercida hacia los mandatarios provinciales con la negociación del pacto fiscal solo si el proyecto consigue media sanción. Hasta el momento, no hay consenso y los más afines a la nueva gestión no retroceden.

No hay certeza de que la reunión del Gobierno con los mandatarios la encabece Javier Milei y dentro del oficialismo se especula con que lo hagan el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

El presidente viajará el lunes de la semana que viene a Israel junto a la canciller, Diana Mondino, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el titular de la AFI, Silvestre Sivori, y el emabajador, Axel Wahnish.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, fue el actor clave en las negociaciones para destrabar la Ley Ómnibus. (Foto: Leandro Heredia / TN VideoLab)

El domingo de la misma semana estará en Roma, donde lo recibirá el papa Francisco. Francos lo acompañará, de forma que el encuentro con los gobernadores también podría realizarse a la vuelta de ese viaje.

El ministro el Interior actuó como puente en el diálogo entre los gobernadores y el presidente para negociar las diversas modificaciones a la ley Bases que solicitaron. Respecto al desgaste por los diversos rumores de renuncia, en el Gobierno creen que vienen por parte del macrismo.