El Gobierno le pedirá a la Justicia que aplique la «ley antiterrorista» a las bandas narco

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó este lunes a Rosario junto a su par de la cartera de Defensa, Luis Petri, en medio de la escalada de violencia y amenazas que vive la ciudad santafesina. Durante una conferencia -acompañada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente rosarino Pablo Javkin-, dio detalles sobre el Comité de Crisis que activó para combatir el “narcoterrorismo” y anunció que enviarán a la Justicia el pedido para “la utilización de la ley antiterrorismo”.

“No vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas”, expresó. De esta forma, a través del artículo 14 del Código Penal, “toda acción que tenga objetivo amedrentar y sembrar terror en la sociedad tendrá una doble pena”, explicó la funcionaria. Además, adelantó que enviarán una “Ley antimafia” al Congreso de la Nación, que aplicará una “persecución penal sobre el crimen organizado” y le adjudicará la pena a todos los integrantes de la banda “por el hecho de participar”.

La ministra señaló que las diversas medidas en las cárceles permitieron “la contracción concreta del negocio criminal que manejan las bandas en Rosario que provocó un achicamiento del negocio”.

“Por los controles y trabajos en las cárcel quisieron internar sacarnos del camino y comenzaron con acciones narcoterroristas atacando a ciudadanos que cumplen con sus trabajos”, expresó.

Ante los escenarios “cobardes”, Bullrcih dio a conocer una serie de medidas: «Vamos a pedirle a la Justicia la utilización de la Ley Antiterrorista y enviar al Congreso la Ley Antimafia o Antibanda contra el crimen organizado para que cada integrante tenga la misma pena”.

Asimismo, se enviarán efectivos de las fuerzas federales para “generar saturación en las zonas de trabajo de alto riesgo». Para ello habrá equipos especiales de investigación para “armar el árbol genealógico de las bandas que atacan rosario”.

La ministra también le pidió a la Justicia medidas excepciones mientras se debaten la ley por lo que «solicitamos apoyo de Diputados y Senadores en estas leyes para un cambio real. Hay que terminar con el hormiguero y no ir hormiga por hormiga porque si no ganamos nunca. La idea es hacerles la vida imposible”. “Queremos también trasladar a presos de alto riesgo a otras cárceles federales”, informó.

“El presidente nos encargó ser los que llevemos adelante una lucha sin cuartel para que Rosario quede liberada de narcocriminales. Les pedimos al pueblo y a la prensa que nos acompañen en no darle información confidencial a las bandas”, solicitó.

“No nos van a doblar los brazos, no vamos a aflojar, no vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas, vamos a luchar todos los días para proteger las vidas con todo lo que tenemos”, finalizó.

FUERZAS ARMADAS

Por su parte, el ministro de Defensa Luis Petri que en las próximas 24 horas llegarán las Fuerzas Armadas a Rosario para “hacerle la vida imposible a los que cometen delitos contra los ciudadanos de bien”.

Junto a Petri estaban la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin, intendente de Rosario.