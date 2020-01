«El gobierno nacional todavía no tiene un plan económico para afrontar la situación del país»

Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional Mario Arce (UCR) en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló luego de la sesión en el Congreso nacional donde se le dio media sanción al proyecto para reestructurar la deuda externa argentina y donde también se aprobó el nuevo proyecto de pacto fiscal.

«Tratamos dos proyectos que son de importancia, uno sobre la deuda pública que es darle mandato al nuevo gobierno para que inicie las negociaciones o reestructure la deuda externa con la Argentina y por el otro lado el proyecto que también elevó el Ejecutivo Nacional y que tiene que ver con el pedido de suspensión del pacto fiscal que se ha suscripto entre el gobierno anterior con las provincias. Fueron dos proyectos tratados, en el primer caso en lo que hace a la necesidad de reestructurar la deuda pública, se le dio el mandato para que el ministro de Economía y su equipo pueda discutir mejores situaciones para la Argentina, en nuestro caso el interbloque ha votado afirmativamente porque nos parece razonable que el gobierno tenga esa herramienta para mejorar todo lo que tenga que ver con plazos, intereses, la posibilidad en cuanto a la deuda argentina que está regida en este caso por la deuda extranjera», explicó Arce.

Asimismo aseguró que con la restauración de la deuda argentina, «no podemos limitarnos solamente al gobierno de Cambiemos, la Argentina desde hace mucho tiempo ha pedido créditos y se viene endeudando, no es privativo de un solo gobierno, es lo mismo en lo que tiene que ver con la pobreza o la inflación, son problemas crónicos que viene acarreando el país y que no se le puede imputar a un solo gobierno, toda la clase política, los distintos gobiernos que fueron sucediendo incluso este que tiene muchas personas que de alguna u otra manera son responsables de la situación actual de la Argentina, han generado de deuda por lo tanto no es solo el gobierno de Cambiemos, hay deudas de los años 2005 y 2010 que se han ido reestructurando y también está la idea de que se pueda discutir para ir tratando de mejorar la situación en cuanto a la deuda argentina así que me parece que hay que explicar muchas veces el contexto de manera integral, general y no limitarlos, reconocer los errores, pero tampoco el nuevo gobierno puede hacerse el distraído porque de alguna u otra manera hay muchos funcionarios que ya fueron gobierno e incluso hay muchas provincias que están en una situación difícil por eso imputar lo de la deuda solo al gobierno de Cambiemos me parece disparatado, lo mismo cuando hablamos de pobreza e inflación, hay provincias como la nuestra que están gobernadas por la misma persona, el mismo equipo de gobierno desde hace muchas décadas y Formosa se destaca por la pobreza, por los altos índices difíciles en la cuestión social y económica, hay que tratarlo con responsabilidad, con sentido de entender de que todos juntos tenemos que acompañar al nuevo gobierno, darle las herramientas necesarias para tratar de superar y mejorar la situación de la Argentina», explicó.

Respecto a si el gobierno nacional va por el «camino correcto» en cuanto a las medidas económicas que tomó hasta este momento, señaló que «en la cuestión económica todavía falta que el gobierno nacional plasme cuál es su plan, cuáles van a ser las acciones a tomar, en cuanto a política económica entiendo que todavía no lo han hecho pero lo deberían hacer más allá de que hay algunas acciones que son más individuales como por ejemplo el tema de los Precios Cuidados que los distintos gobiernos fueron implementando, lo que se busca es mejorar en cuanto al control de los precios y que de alguna u otra manera pueda servir al usuario y no tengan que dispararse los precios, veo algunas acciones por parte del gobierno pero me parece que todavía no hay un plan económico para afrontar esta situación de la Argentina. Esperemos que con este mandato que le hemos dado al nuevo equipo económico para que renegocie la deuda sirva para que a la brevedad podamos estar discutiendo el Presupuesto 2020 que todavía no han enviado, entiendo que todavía no tienen un plan económico, son acciones individuales las que implementa el gobierno».

En cuanto a la Ley de góndolas, detalló que «en la Cámara de Diputados ya tuvo sanción así que ahora va al Senado, es una herramienta importante que desde el mismo frente de la oposición se ha intentado avanzar en su momento, es una herramienta más que importante porque va a permitir clarificar, transparentar todo lo que tiene que ver con productos en cuanto a las opciones que uno puede tener y así también tratar de fomentar y potenciar algunos productos como los regionales, de agricultura familiar que sin lugar a dudas van a ayudar para que el consumidor tenga una opción».

Para finalizar se refirió a la ley la suspensión del Consenso Fiscal que obtuvo luz verde en el Congreso, pero no fue acompañada por el voto del diputado formoseño. «Este es un proyecto de importancia que se ha tratado y se aprobó aunque mi voto fue negativo, tiene que ver con el consenso fiscal que tiene que ver con la suspensión de este pacto o convenio que ha firmado el gobierno anterior con la gran mayoría de las provincias que buscaba de un lado tratar de tener una administración tributaria o de impuestos mucho más responsable, trasparentar todo lo que tiene que ver con algunos recursos, muchas veces se trató de confundir a la sociedad y lo que se buscó siempre en este consenso fiscal era tratar de que los recursos vayan o se utilicen de la mejor manera. Si bien se dejaron sin efecto algunos programas, cada provincia tuvo la correspondiente contrapartida, creo que ese consenso lo que buscaba era tener un sistema mucho más transparente y federal, lo que se hizo ahora entiendo que es un retroceso porque lo que hace es suspender la aplicación de ese convenio por ejemplo deja abiertas las puertas para que una provincia como Formosa pueda aumentar los ingresos brutos con todo lo que eso representa para cualquier comerciante, personas que tienen un emprendimiento y están comercializando un impuesto sin lugar a dudas distorsivo así como también el impuesto de sellos que son de competencia provincial , deja abierta las puertas para que se puedan aumentar y eso va en retroceso con la idea anterior donde lo que se buscaba era tratar de fomentar, buscar reducir la carga tributaria principalmente para las pymes, para los pequeños comerciantes y me parece que la suspensión del consenso fiscal no va en esa línea».