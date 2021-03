El Gobierno pidió a fabricantes de insumos detalles por aumentos

Compartir

Linkedin Print

El Gobierno nacional recibió, en la segunda reunión sectorial, a representantes de empresas, cámaras, sindicatos y productores de alimentos y de insumos no alimenticios, con quienes analizó la trazabilidad de la cadena de valor y pidió información adicional a fabricantes para analizar la posible existencia de aumentos de precios injustificados.

Se trató del segundo encuentro de la mesa de la cadena de alimentación, en el marco del acuerdo de precios y salarios, que reunió en el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el objetivo de alinear las expectativas de inflación en torno al 29% anual, de acuerdo a las pautas macroeconómicas dispuestas por el Ministerio de Economía, y que los salarios puedan aumentar en términos reales.

Del encuentro participaron representantes de empresas y cámaras de consumo masivo, y sumó hoy a productores de insumos de la fase primaria, como fertilizantes y agroquímicos, y los de la fase industrial, como cartón vidrio, hojalata y todo lo vinculado a los envases de los productos.

“El objetivo es dar un paso adicional a lo que se habló en la reunión de la semana pasada y abordar el tema de los insumos no alimenticios. Hemos visualizado aumentos importantes en insumos de la fase primaria y de la fase industrial, que en principio no le encontramos justificación”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en el encuentro.

El funcionario detalló que en fertilizantes y agroquímicos, por ejemplo, se registraron “aumentos que son muy llamativos, de entre el 40% y el 60% en dólares”, explicó Kulfas y aseguró: “Es necesario que asumamos compromisos cruzados. Si hay más consumo todos los que están aquí van a salir ganando”.

En este sentido, se le pidió a los empresarios que presenten información adicional para poder determinar en qué lugar de la cadena se generaron los aumentos injustificados.

El ministro ratificó ante empresarios y sindicalistas que está previsto que el tipo de cambio tenga un alza del 25% en el año y la inflación en el orden del 30%.

“Después de un año en donde el precio de los insumos creció por encima del de los productos finales, sabemos que tenemos que ir hacia un sendero de recuperación de los márgenes de la industria alimenticia, sin que sea a costa de los consumidores y consumidoras”, destacó Kulfas al respecto.

En la primera reunión -que se realizó el jueves pasado- se consensuó trabajar en cinco ejes estratégicos para coordinar una expectativa inflacionaria que pueda converger con las metas establecidas en el Presupuesto 2021.

Compartir

Linkedin Print