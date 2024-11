El Gobierno podría aplicar multas a empresas de servicios por incluir en facturas tasas municipales

El Gobierno podría aplicar multas millonarias a 95 empresas de servicios por incluir en sus facturas tasas municipales o provinciales. La imputación es por incluir en sus facturas tasas municipales o provinciales.

En medio de la pelea del Gobierno Nacional con Axel Kicillof y otros intendentes K por la inclusión de tasas en las facturas de servicios de energía eléctrica, agua y gas, como parte del intento de que las provincias se hagan cargo de la presión fiscal que ejercen sobre los contribuyentes; la Secretaría de Industria y Comercio informó este lunes que imputó a 95 empresas por haber detallado en las boletas estos ‘cargos ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor’, incumpliendo así una resolución oficial de octubre último.

Se abrieron 244 expedientes vinculados a las imputaciones, uno por cada localidad donde las empresas incumplieron la norma. Hay compañías de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Entre las imputadas, se encuentran empresas grandes como Edenor, Edesur, Camuzzi Gas, Camuzzi Pampeana y Naturgy; además de provinciales como Empresa Distribuidora La Plata S.A. (Edelap), Aguas Cordobesas, Aguas Santafesinas, Agua Potable Jujuy y Empresa Jujeña de Energía S.A. (Ejesa), junto con cooperativas locales.

Según la Secretaría, las actuaciones corresponden a facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre, fecha en que entró en vigencia la resolución 267/2024 que determinó la prohibición de incluir en las facturas conceptos ‘indebidos’, como lo precisó la dependencia en un comunicado de prensa.

Desde la Secretaría dieron como ejemplo dos facturas -emitidas por Edesa S.A. y por Electricidad de Misiones S.A.- en las que los ítems relacionados con tasas municipales llegan a representar más del 90% del costo total liquidado en la boleta.

Desde una de las grandes empresas imputadas, señalaron que “la facturación fue correcta” y que “no hay omisión alguna ni se está facturando por fuera de lo establecido”. “La resolución prohibió oportunamente la inclusión de conceptos ajenos al servicio prestado en factura, y se respeta a rajatabla. Ahora bien, en la factura los usuarios encontrarán la leyenda ‘tasa mun desagregada’, que a simple vista pareciera que hablamos de estos conceptos prohibidos, pero en realidad se trata de tributos asociados a la prestación del servicio, aprobados por el Ente Nacional Regulador del gas, por resolución en 2023, nada vinculados con los sancionados por la Secretaría de Industria. La confusión radica en lo conceptual de esa línea”, precisaron.

Recibida la notificación, las empresas tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo. Cumplido ese plazo, la Secretaría, como autoridad de aplicación de la norma, sancionará a las que no cumplieron la norma, de acuerdo a lo previsto por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que en su artículo 47, inciso b, contempla multas de hasta $ 2.130 millones. Mientras tanto, la Secretaría continuará con la instrucción de sumarios para los vencimientos de noviembre y diciembre.

La normativa, publicada el 10 de septiembre pasado, les otorgaba a las empresas un plazo de 30 días para que adecuen el modelo de facturación. Cumplido el deadline, no podrían adicionar cargos ajenos a los bienes y servicios contratados, por lo que solo podrán incluir la descripción y el precio correspondiente.

En septiembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo una publicación en X (antes Twitter) que anticipó el impacto de la medida: subió una foto de una factura de luz de un municipio bonaerense y aseguró, a modo de ejemplo, que “lo remarcado en verde ya no podrá facturarse como parte del servicio”.

En ese sentido, los usuarios que reciban boletas con tasas o impuestos que nada tienen que ver con el servicio contratado podrán sacarle una foto e informar el incumplimiento, haciendo la denuncia por mail a denunciatufactura@comercio.gob.ar. Al respecto, Comercio indicó que “las denuncias fueron recibidas en el correo electrónico habilitado para tal fin”.

El artículo 4 de la Ley Nº 24.240 dispone que los proveedores de bienes y servicios están obligados a suministrar al consumidor “en forma cierta, clara y detallada las características esenciales de los bienes y servicios que proveen, y las condiciones de su comercialización”. El artículo 8 bis les exige dispensar un “trato digno y equitativo a los consumidores, debiendo las autoridades proveer la protección de esos derechos”.

La resolución 267/24 de Comercio se complementa con las resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en las que se prohíbe incluir en las facturas conceptos ajenos a los servicios prestados. Fue respaldada por asociaciones de consumidores de todo el país, que manifestaron la necesidad de terminar con estos ‘cobros indebidos, que ‘encarecen el valor total de la factura.

Kicillof salió a respaldar a los intendentes y permitió que incluyan tasas municipales en las facturas: a través del Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba), el gobernador sentó posición sobre la polémica y fue en contra de la resolución.

Así, se generó un enfrentamiento entre el Ejecutivo nacional e intendentes mayoritariamente kirchneristas del conurbano bonaerense, que presentaron medidas cautelares ante la Justicia para anular los efectos de la norma y lograron fallos que suspenden la aplicación de la norma. Entre los que obtuvieron dictámenes favorables figuran Pilar, Moreno, Morón, Escobar y Quilmes, entre otros.

Solo el municipio de Pilar tiene una decisión judicial firme, aunque por seis meses, por lo que las facturas en ese distrito seguirán incluyendo impuestos y tasas municipales durante el próximo medio año.

El intendente de Pilar, Federico Achával (Unión por la Patria), fue el primero en realizar una presentación judicial, solicitándole al juez Adrián González Charvay que declare inconstitucional la medida impulsada por el Gobierno Nacional. El magistrado dejó así sin efecto la resolución de Economía por seis meses.

Además de en Pilar, González Charbay dio lugar a la cautelar interina solicitada por la intendenta de Moreno, Mariel Fernández (Unión por la Patria), en la que señaló que interrumpir el cobro municipal en las boletas de Edenor y Naturgy BAN afectaría el funcionamiento de los servicios de la comuna y generaría un “grave perjuicio”.

Asimismo, el intendente de Tigre, Julio Zamora (Unión por la Patria), podrá recaudar tasas municipales en las boletas, ya que el juez Martín Oscar Papavero falló en contra de la medida de Nación. Situación similar ocurre en Escobar, distrito que dirige Ariel Sujarchuk; y en el municipio de La Rioja, gobernado por Armando Molina.