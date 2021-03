El Gobierno prepara un paquete de medidas para el sector comercial

Compartir

Tras las reuniones mantenidas durante el fin de semana con representantes de las diferentes cámaras empresarias, el Gobierno provincial está terminando de elaborar y consensuar un paquete de medidas económicas para ese sector afectado por las restricciones de la Fase 1 a raíz del brote de casos de coronavirus en la ciudad de Formosa; así lo confirmó el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, el doctor Jorge Ibáñez.

“El fin de semana hemos trabajado intensamente, con distintas áreas del Gobierno y el Banco de Formosa, elaborando una serie de medidas y políticas activas que próximamente las daremos a conocer”, declaró el funcionario, ante la ronda de preguntas de los periodistas, durante la conferencia del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de este domingo.

Tal como se hizo “con los agentes estatales, que con el mayor esfuerzo fiscal se pudo otorgó un aumento de gran envergadura del 42%; a su vez merecido, porque de esa manera le están corriendo a la inflación”. “Lo mismo que la bonificación que se instruyó para los agentes de salud y seguridad, que realmente están haciendo un esfuerzo descomunal”, reseñó, en cuanto a las últimas medidas dispuestas por la provincia.

En ese contexto, hizo notar Ibáñez que “también estamos preocupados y trataremos de dar una solución a los trabajadores que por no estar abiertas las puertas del comercio donde prestaban su servicios -con motivo de esta Fase 1 por el brote de casos de coronavirus en la ciudad de Formosa- no están percibiendo sus salarios”.

Asimismo, otra inquietud planteada por las cámaras empresariales, fue el tema del endeudamiento con el Banco de Formosa, con aquellos créditos que se habían tomado dentro de una línea COVID-19.

“Es decir, créditos a tasas subsidiadas, que en muchos casos fueron para cumplimentar los pagos de la masa salarial en los meses de abril o mayo del año pasado –pormenorizó-. Estos créditos están venciendo y estamos analizando la posibilidad de cerrar un acuerdo con el banco para una prórroga; a los fines de que no incida con mayores intereses todavía y que no puedan pagarlo”.

Este punto también estará comprendido en el paquete de soluciones, en el que se está trabajando intensamente desde el Gobierno; “además de una respuesta a la solicitud de los empresarios sobre la Dirección General de Rentas, Ingresos Brutos, etc, sobre deudas que se han ido acumulando con motivo de la pandemia”.

En conclusión, el Gobierno procederá a la difusión del paquete de medidas para el sector comercial “una vez consensuado estos puntos”.

