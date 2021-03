Formoseños piden préstamos para hacerle frente a la crisis

Compartir

Días atrás en una conocida financiera de la ciudad se pudo ver a una larga fila de personas, algunas que aguardaban incluso sentadas, esperando ser atendidas. El Grupo de Medios TVO dialogó con algunas de ellas quienes manifestaron que acudieron para solicitar préstamos, en primer lugar para pagar deudas y para comprar alimentos, según manifestaron, ya que con la inflación existente “apenas alcanza para comer”.

Una mujer consultada dijo que “dejan entrar hasta 6 personas por el protocolo, yo estoy esperando desde hace 2 horas, pero va corriendo rápido la fila, por suerte va corriendo tranquila y la gente espera porque necesita. Yo vine a retirar el dinero porque me aprobaron el préstamo y es la primera vez que veo esta fila, cada vez que vengo hay poca gente, ahora me sorprendió la verdad”.

“La plata alcanza menos, nadie llega, pero estiramos por eso sacamos préstamos, en mi caso lo voy a destinar en alimentos para los chicos y también en útiles para que puedan estudiar, tengo dos nietos, uno en tercer grado y el otro en jardín, las cosas no están baratas así que tenemos que hacerle frente y siempre le digo a mi hija para qué uno trae hijos al mundo si no le van a poder dar lo que necesitan”, expresó la mujer.

Asimismo otra clienta consultada, que se encontraba afuera sentada en una silleta contó que “soy de Villafañe, la verdad no me esperaba encontrar esta fila, cuando pedí el préstamo no había tanta gente y ahora hay un montón, esta vez vine a buscar la plata. No sé cuánta gente dejan entrar pero ya hubo discusiones porque la gente está esperando mucho tiempo”.

Opinó además que la economía “esta difícil, cuesta mucho llegar a fin de mes, vine a pedir un préstamo y a retirar con la tarjeta que me otorgan. Este préstamo lo voy a usar para pagar cuentas y arreglar mi casa, no podemos agarrar toda la plata solo para eso, tenemos que dividir, ir viendo en qué se necesita más, comprar cal, cemento, cada mes todo aumenta más, también los impuestos, no queda otra que endeudarse para pagar deudas, es una ironía pero le buscamos la vuelta para que alcance la plata”.

De la misma forma, otra mujer expresó que “nunca había visto algo así, como son los primeros días del mes la gente ya necesita sobre todo para pagar deudas y que no tengan más interés. Llegué a pedir préstamos para comer, pero esta vez lo necesito para comprar cosas para vender, creo que la mayoría de los que estamos acá no nos alcanza y buscamos esta opción”.

