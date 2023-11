El Gobierno prevé un aumento de los combustibles en línea con el esquema de Precios Justos

Desde el gobierno explicaron que las petroleras no respetaron los acuerdos y «empezaron a especular, en los últimos 15 días, que luego del congelamiento iba a haber una devaluación» y esto llevó a un aumento de al menos 20%. En el marco de la actual normalización del abastecimiento, Hacienda deberá retomar el diálogo hacia un sendero de precios acordados para los surtidores

El ministro de Economía, Sergio Massa, convocó para este miércoles a las directivos de las principales compañías petroleras para discutir la política de precios que regirá a partir de noviembre para los combustibles en el segmento minorista, con la idea de que el incremento esté alineado con el esquema de Precios Justos, señalaron fuentes del Palacio de Hacienda.

A mediados de agosto, las secretaría de Energía y de Comercio Interior validó con las petroleras en la semana posterior a las PASO una suba de 12,5% promedio de los combustibles y el compromiso de no mover los precios hasta este martes como parte de las medidas de compensación por la devaluación del 22%.

Por entonces, la negociación incluyó una reducción del precio interno del barril de petróleo a 56 dólares, el congelamiento del tipo de cambio, la reducción de impuesto para las exportaciones, mayor disponibilidad de acceso a divisas y temporariamente un tipo de cambio diferencial para la liquidación.

Las fuentes consultadas dijeron que esos acuerdos alcanzados en los últimos meses no fueron respetados desde el momento en que las petroleras «empezaron a especular en los últimos 15 días que luego del congelamiento iba a haber una devaluación y que tras esto surgiría un aumento de al menos 20%».

El resultado de esa supuesta especulación, que el mismo ministro Massa denunció durante el fin de semana apuntando a las petroleras, generó una situación de desabastecimiento en muchas estaciones de servicio de todo el país, lo que desde el equipo económico se asegura fue «un stockeo» de combustibles.

Ahora en vias de la normalización del abastecimiento, que ya comenzó a sentirse en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, el Palacio de Hacienda deberá retomar el diálogo con las compañías para analizar la continuidad de un sendero de precios acordados para los surtidores

Las mismas fuentes aseguraron que «luego del congelamiento que termina este martes va a haber un aumento que no va ser del 40% como venían pidiendo ni del 20% ni del 10%, sino que va a tener que estar alineado con el programa de Precios Justos», marco en el cual se lleva adelante este diálogo y que viene convalidando con distintos sectores aumentos en torno al 5% mensual.

Esta discusión será el eje de la reunión a la que convocó Massa para este miércoles a los directivos de las principales productoras y refinadoras, a las cuales volverá a cuestionar por el desabastecimiento del mercado.

En el Ministerio de Economía explican que tras las medidas adoptadas para el sector en los últimos 45 días, «las empresas no pueden separar el mercado de exportación del mercado interno. No pueden subir la rentabilidad a través de las exportaciones y pulsear el precio local a través del abastecimiento».

Finalmente, en el equipo de Massa se insiste con la idea de que «la Argentina batió récord de producción de crudo en Vaca Muerta, récord de refinamiento en las plantas y justo se produjo el corte de abastecimiento».

Para este miércoles se espera reeditar la mesa del 17 de agosto que encabezó Massa con Massa la secretaria de Energía Flavia Royon; Pablo González (YPF); Marcos Bulgheroni (PAE); Adrián Vila (Pluspetrol); Emilio Nadra (CGC); Francisco Villamil (Vista); Ricardo Markous (Tecpetrol); Santiago Patrón Costas (Pampa Energía) y Gustavo Scarini (PCR).