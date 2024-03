El Gobierno se reunió con alimenticias y definió los productos importados que pagarán menos impuestos

Tras la decisión del Gobierno de permitir una importación más acelerada de alimentos y otros productos de la canasta básica para compensar los precios altos en góndolas, el Ministerio de Economía, a través del secretario de Comercio Pablo Lavigne recibió a ejecutivos de las empresas fabricantes de alimentos de la cámara Copal, que es presidida por el también titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

El secretario de Comercio explicó a Copal el sentido de la medida y les aseguró que buscan una baja de precios en un contexto de valores en góndola que, midieron, corresponden a un tipo de cambio mucho más alto que el actual.

La cámara alimenticia, por su parte, reclamó que la reducción de los plazos de pago de importaciones por esos productos perjudica a los fabricantes locales, que importan insumos en hasta 120 días.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Secretaría de Comercio, el Gobierno planteó cuál será la lista de productos a importar que estarán exentos de IVA adicional, algo que ya había anticipado Infobae. En ese listado aparecen, entre los alimentos: Carnes bovinas, porcinas, aviar, y derivados; Pescados y derivados; Lácteos y derivados; Huevos, Hortalizas, Legumbres, Frutas, Verduras, Frutos secos y demás alimentos primarios, Especias, Cereales y sus derivados, Oleaginosas y sus derivados, Grasas y aceites, Preparaciones alimenticias (pastas, salsas, panificados, confituras, enlatados, etc.) e Insumos alimenticios (extractos, concentrados, cacao, etc.). Cervezas y Bebidas sin alcohol aparecen también.

Por otra parte estarán incluidos productos de higiene personal: Algodones e hisopos, Desodorantes Corporales, Máquinas y espuma de afeitar, Insecticidas de uso personal, Jabón de tocador, Pañales Descartables, Papel Higiénico, Pastas Dentales, Preservativos, Productos para Bebes, Protección Femenina, Shampoo y Acondicionador, indicaron fuentes oficiales. Entre los de limpieza estarán detergentes, Jabón/Detergente para Ropa y Suavizantes; y Lavandina y Limpiadores. Habrá, también, unos 800 medicamentos que tendrán ese tratamiento impositivo.

Según se informó oficialmente, la medida se toma “para mejorar la competencia y apuntalar la baja de la inflación en los productos de la canasta básica y medicamentos”.

En rigor se trata de una medida con la que el Gobierno aspira a frenar los aumentos de precios. “No es un proceso inmediato, pero es un mensaje claro a una industria concentrada, como lo es la de los alimentos. Y en casi todos los rubros. Es un mensaje claro del Gobierno. Esto apunta a los básicos, a los commodities de la cadena, y el resto baja en cadena”, detalló una fuente de la industria.

El jefe del Palacio de Hacienda Luis Caputo había defendido el martes ante empresarios en la cumbre de AmCham esa medida. Caputo consideró que la reunión con la industria de consumo masivo y supermercados “fue muy buena” y que “reconocieron” que habían establecido precios con un escenario cambiario de dólar “a 2.000 o 3.000 pesos”. “Hay precios que no pueden estar ahí”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

“Es importante también para la gente. Imagínense que alguien que llega rascando a fin de mes, le sacamos Precios Justos, ley de abastecimiento, de góndolas y las cosas salen 50% más que en Estados Unidos, se van a preguntar: ¿Este es el modelo? No estamos pidiendo una baja, pero que reflejen más o menos las condiciones que estamos viviendo. Hay que dar un empujoncito para que puedan negociar con los productores, forzar la competencia. Este momento lo amerita. La gente está haciendo un esfuerzo y si los precios no reflejan un nivel razonable, no está bueno. No es en todos los productos sino canasta básica”, dijo Caputo.