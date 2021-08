El gran mito de la farándula: qué dicen Nico Repetto, Reina Reech y Ricardo Darín sobre la paternidad de Juana

Compartir

Ambos dueños de unos ojos celestes poco comunes, seguramente sea eso lo que a lo largo de los años alimentó el mito de que Ricardo Darín y Juana Repetto podrían ser padre e hija. Aquella versión comenzó a circular hace casi dos décadas en la web y en más de una ocasión, a veces en serio y otras con humor, los protagonistas se encargaron de desmentir.

Hace un tiempo, en diálogo con Jorge Rial Nicolás Repetto, habló al respecto: “Me enteré por Juanita. Ella me lo contó, me lo mostró y me dijo que en Internet había una página sobre el tema. ¡Qué horrible la gente que hace eso! No puedo creer que alguien le haga hacer dudar quién es su papá”.

Alguna vez Reina contó que aunque está segura sobre la filiación de su hija, no fue fácil para la familia: “Fue un momento de angustia, momento difícil, pero no porque hubiera dudas sino porque es un tema horrible de plantear. Lo hablamos los tres”, contó y agregó: “El único parecido de ella es que tiene ojos celestes”.

“Jamás, le fui infiel a Nico. Al margen de eso, hay marcas genéticas que le quitan la duda a cualquiera cuando convive con un hijo o un padre y cuando tiene intimidad con ellos. Así que este tema para mí no es tema”, dijo alguna vez la creadora de Reina en colores.

Reech y Darín, según ella contó hace mucho, mantuvieron un romance, pero muchos años antes de que ella comenzara su relación con Nicolás y que se convirtiera en mamá de Juana. “Tenía 17 y a Juana la tuve a los 30″, explicó.

En PH contó que el tema la afectó tanto que hasta le ofreció a su hija y a su ex pareja realizarse un ADN. “Nunca me enojé pero me molesta que quede la duda. Me enteré que se decía eso hace años. Juana estaba de novia y el chico le mostró una página de Internet en la que comparaban fotos de ella con las de Ricardo. Me llamó para contármelo y lo primero que le dije fue que lo habláramos con su papá para hacer las pruebas. La única que sabe la verdad es la mujer y no tenía problema en que ellos se sacaran la duda. Lo hablé con ambos y me dijeron que me dejara de joder, no me dieron bola”.

Con los años los mismos protagonistas aprendieron a reírse del tema y a hacer oídos sordos a las malas lenguas. En alguna oportunidad la mamá de Toribio y Belisario dijo que al cruzarse con el Chino Darín bromeó y al saludarlo le dijo “Hola hermano”. Al ponerse seria hace unos años contó: “Todos me cargan con el tema del ADN pero no tengo dudas de ser hija de quién soy. No soy hija de Ricardo Darín, pero es verdad que me parezco”.

Con el humor y la ironía que lo caracteriza, Ricardo también se refirió al asunto: “Es cierto, es hija mía. Lo que no es cierto es que es hija de Reina. Es hija de otra señora que no puedo dar el nombre. La semana que viene se los digo”, dijo y poniéndose serio aclaró que el tema ya lo habló personalmente con los protagonistas.

