Ingeniero Juárez lleva realizado alrededor de 180 tratamientos con suero equino hisperinmune

José Fernández, director del Hospital Distrital de Ingeniero Juárez, brindó detalles de la logística para la atención a las personas positivas a COVID19, en el departamento Ramón Lista.

Explicó que junto a un equipo interdisciplinario integrado por médicos, enfermeros, nutricionistas, psicólogos, entre otros, asisten a cada comunidad de ese departamento.

Asimismo agregó que simultáneamente realizan hisopados masivos y a quienes arrojan resultados positivos a coronavirus, se les hace una evaluación clínica, incluyendo radiografías, ya que cuentan con un equipo de rayos X, de ecografías y de laboratorio portátil, estimó.

A partir del diagnóstico obtenido, expresó que, “inmediatamente en su lugar de origen, en su comunidad y en su casa, se les inicia el tratamiento con suero equino hiperinmune”.

Y destacó que desde el nosocomio se llevan realizados alrededor de 180 tratamientos con ese suero, de los cuales solamente cuatro no resultaron como se esperaba, por lo tanto, expresó que “es una herramienta fundamental en un momento tan difícil como el que se está viviendo en todo el oeste formoseño”, aseveró.

Además indicó que actualmente por el brote significativo desatado en la comunidad Villa Devoto, se habilitó un Centro de Asistencia Sanitaria (CAS), acondicionándolo con todo lo necesario para continuar en ese lugar con la aplicación del suero hiperinmune.

El profesional expuso que han incrementado los servicios que brinda el hospital local, aclarando que para las prestaciones se han adquirido equipamientos totalmente modernos y tecnológicos, alcanzando de esta manera las atenciones con neurólogos, cardiólogos y se continúa con las cirugías programadas.

Grupos malintencionados

Recordó el informe realizado por el canal de noticias porteño, donde mostraban supuestas embarazadas que se escondían en el monte formoseño, que luego la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó en evidencia la falsedad del relato.

Sobre esto, Fernández insistió en que el único análisis posible es sobre “la mal intención con la que se manejan estos grupos monopólicos que no soportan ver como en Formosa se práctica la Justicia Social, desde el gobierno”, enfatizó.

Y avanzó categórico a aclarar que, todas las mujeres embarazadas y los partos están “institucionalizados”, siendo atendidas permanentemente con todos los controles requeridos, agregando que si ellas no se pueden acercar al hospital, el personal de salud se encarga de ir hasta la comunidad donde vive.

