“La combinación de vacunas es totalmente segura”, afirmó Ledesma

Compartir

Linkedin Print

El doctor Raúl Ledesma, coordinador de los Centros de Atención Sanitaria (CAS), dio precisiones sobre la combinación de la vacuna AstraZeneca como segunda dosis de la Sputnik V y recalcó que “lo más importante es tener las dos dosis para estar fuertemente prevenidos”.

Enfatizó que “debemos darle importancia a la vacunación”, ya que con esta acción sanitaria “tratamos de prevenir las infecciones graves y la muerte por coronavirus”.

“La variante Delta está en varias provincias del país porque se han confirmado casos positivos”, advirtió, agregando además que en la República del Paraguay “ya existe circulación comunitaria notificada por sus autoridades sanitarias”.

Ante ello, marcó la importancia de la vacunación para que antes que dicha variante ingrese al territorio “contemos con la cantidad necesaria de anticuerpos para evitar esas infecciones”.

Aseveró que “la única forma de que la Delta no nos haga un daño severo, es teniendo las dos dosis de la vacuna”, acentuando que “están ampliamente demostradas por estudios científicos del Ministerio de Salud de la Nación las combinaciones posibles de vacunas Sputnik V con AstraZeneca o Moderna”.

“Los estudios de seguridad publicados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires con AstraZeneca y Moderna demostraron que la combinación es totalmente segura, no hubo ningún efecto adverso grave. Y la cantidad de anticuerpos que se generan es altamente positiva para prevenir el coronavirus en sus formas graves”, indicó el especialista.

En ese sentido, categórico, sostuvo que “la gente se tiene que quedar tranquila y vacunarse, porque lo más importante es tener las dos dosis para estar fuertemente prevenidos sobre todo con la variante Delta, que es una de las más agresivas con respecto a la contagiosidad”.

“Es el mismo virus COVID-19, que cambió una parte de su genoma para transformarse en una variante que es aún más contagiosa que la Manaos”, por lo que “es peligroso no estar vacunado”, subrayando a esta Agencia la importancia que significa “tener muchos anticuerpos para evitar las formas graves de la enfermedad en el cuerpo humano”.

Finalmente, el doctor Ledesma hizo notar que “no vemos con preocupación que la gente salga, sino que lo haga sin la protección del barbijo”.

Insistió en seguir cumpliendo las medidas sanitarias y respetar el distanciamiento social. “Lograr el cuidado social y personal hace que de alguna manera podamos revertir el avance de esta variante”, cerró.

Compartir

Linkedin Print