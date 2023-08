El HCD aprobó aumento y llevó a $160 el boleto de Crucero del Sur

Durante la sesión de ayer, el Honorable Concejo Deliberante capitalino dio el visto bueno a un pedido de la empresa Crucero del Sur y aprobó la suba del Boleto Único de pasajeros que pasará a costar $160, mientras que el trasbordo será de $225. Cabe decir que la iniciativa solo fue votada por el oficialismo, mientras que la Unión Cívica Radical votó en contra, y el concejal Gerardo Piñeiro se abstuvo.

José Delguy

Para presentar la propuesta hizo uso de la palabra el concejal del PJ y presidente de la Comisión de Transporte, José Delguy, quien manifestó: “considerando los aumentos que se fueron dando del combustible, de los repuestos, inclusive la paritaria que se estuvo peleando durante todo el año consideramos la propuesta de llevar a $160 como base y el trasbordo a $225”

Recordó además el edil que el último aumento que tuvo el boleto fue en noviembre del año pasado, sumado a ello el aporte que había realizado durante el año el HCD donde además se declaró la Emergencia en el Transporte Publico de Pasajeros, y posteriormente “otra herramienta que se utilizó para evitar actualización de tarifa fue presentar el Auditor para que se regularice el servicio”.

Gerardo Piñeiro

Seguidamente, Gerardo Piñeiro, único concejal que se abstuvo a votar cuestionó la falta de información en torno a la situación de la empresa, además explicó que debido al contexto y la situación económica no corresponde.

“Es más del 90% lo que pide la empresa Crucero del Sur. Le otorgamos un monto mayor a la inflación. El problema va a subsistir porque seguro esta suba no les va a alcanzar. No hay economía familiar en Formosa que pueda aguantar y pagar”, señaló el mismo.

En cuanto a la falta de “transparencia” expuso que un día antes cuando se reunieron en Comisión ni siquiera sabían cuánto pediría la empresa, “nos enteramos ahora”.

“Es necesario el aumento, pero también lo es que entreguen los resultados de la auditoria. Queremos saber el monto de subsidios, lo que entra por boleto queremos saber cuáles son los fondos que maneja esta empresa”, sentenció.

Enzo Casadei

Por último, el concejal Enzo Casadei fue quien expuso la postura de la UC quien tras cuestionar la falta de transparencia lanzó: “entre la empresa y los vecinos elegimos a los vecinos. Nos parece muy poco serio y apresurado tratarlo de esta manera”.

“No se puede negar el contexto económico y social que está viviendo la Argentina en la actualidad, y la verdad es que tampoco se pueden deslindar de las responsabilidades al respecto, el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, lleva cuatro años gobernando”, aseveró.

“Venir a debatir los caprichos de Crucero del Sur en este contexto difícil, donde el vecino esta pagando $1000 el kilo de azúcar, donde hay aumento de la luz, del agua, etc, cortar siempre por el hilo más fino no está en nuestra voluntad”, culminó Casadei.