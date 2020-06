El HCD aprobó la implementación de depósitos adecuados para descargas de mercaderías

Compartir

En la sesión de ayer, el Honorable Concejo Deliberante aprobó dos proyectos; el primero se refiere a la regulación del transporte, distribución y depósito de mercaderías que llegan desde lugares fuera de la provincia, donde se prevé la implementación de depósitos adecuados para descargas. El segundo proyecto que tuvo el beneplácito de los ediles capitalinos tiene que ver con el funcionamiento de la Dirección de Bromatología municipal, donde se hace referencia a sus competencias.

El primer proyecto abordado fue enviado por el Ejecutivo Municipal para la regulación del transporte, distribución y depósito de mercaderías, materias primas e insumos que lleguen a través de empresas. El mismo prevé la implementación de depósitos adecuados para descargas contemplando las medidas de sanitización, cadena de frío e higiene necesaria para la protección de la salud de la ciudadanía.

En su artículo número dos hace referencia a que las mercancías, materias primas o productos que ingresen al ejido de la ciudad de Formosa desde otras jurisdicciones nacionales o internacionales mediante transporte de cargas propios o tercerizados, tienen la obligatoriedad de contar con el depósito y/local como punto de descarga y distribución de la mercadería.

Se determinó que en los casos de los productos alimenticios refrigerados o congelados, destinados al consumo humano que requieran conservar la cadena de frío, la habilitación dentro del ejido municipal del depósito o local que permita su descarga, almacenamiento o distribución a una temperatura controlada mediante la cual se garantice que dicho producto ha sido conservado en un intervalo de temperaturas adecuadas.

Los establecimientos exigidos deberán dar estricto cumplimiento a las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la legislación vigente contando con la habilitación comercial.

Desde la oposición rechazaron el proyecto porque entre otras cuestiones se trata de una “imposición que le hacen al comerciante”, dejando en claro que no están de acuerdo que se aplique al comerciante un nuevo gravamen porque con eso “se incrementan los costos y esos costos van al vecino”.

“Todos coincidimos que tenemos que buscar solución y empezar a trabajar con los grandes problemas como lo es el tránsito, pero es clara la diferencia que tenemos en esta ordenanza. Tenemos otra visión y no se nos ocurrió ayer”, lanzó el concejal Fabián Olivera (UCR) y aclaró que “no estamos en condiciones hoy porque es muy costoso”.

A su turno, el concejal Fabian Cáceres (PJ) defendió la propuesta diciendo que “el vecino nos juzgará por las acciones y cómo tratamos la problemática. Este proyecto busca darle una solución al ordenamiento del tránsito en la ciudad. Acá tenemos ocho o diez empresarios que traen sus productos y recorren como mínimo entre veinte y cuarenta locales minoristas. Reparten y se van llevando la plata de los formoseños porque no tributan”.

“Con esto se busca que inviertan en Formosa, comprando un inmueble para hacer el galpón o alquilando, contratando mano de obra formoseña para repartir y estibar. El que gana es el formoseño, no confundamos al vecino. Esos empresarios tienen nombre y apellido. Ante esta situación de pandemia, debemos velar por la salud de los vecinos, en Formosa no tenemos circulación viral comunitaria y debemos cuidar ese estatus. Buscamos darle solución al tránsito y cuidar la salud de la gente”, aseveró el concejal.

Es importante aclarar que este proyecto fue aprobado por el oficialismo, y tuvo que definir con su voto el presidente del cuerpo, concejal Darío Di Martino (PJ).

Proyecto de Regulación de

la Dirección de Bromatología

La otra ordenanza que trataron fue la declaración de la vigencia en el ejido de la Ciudad de Formosa de la actualización de las normas y sanciones en procesos bromatológicos municipales. El miembro informante fue la concejal justicialista Elena García; Esta propuesta fue aprobada por unanimidad.

Al hablar de la autoridad de aplicación, García explicó que “la aplicación y reglamentación de la presente ordenanza estará a cargo de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa y sus disposiciones se harán cumplir a través del Cuerpo de Inspectores Bromatológicos”.

Este plan hace referencia a los controles, al órgano encargado, la intervención de mercaderías, cuándo se deben realizar los decomisos y las condiciones de clausuras.

“Confiamos que esta ordenanza va a ayudar a la Dirección para que haga un buen trabajo”, aseveró Olivera al adelantar que su bloque votará de manera positiva “porque cuando las cosas se van a hacer bien, nosotros vamos a apoyar”.