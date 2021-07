El HCD vuelve a sesionar de manera presencial con una amplia agenda de temas a tratar

Compartir

Linkedin Print

Este miércoles los concejales capitalinos volverán a sesionar de manera presencial luego de una larga pausa debido al aumento de casos de coronavirus. Tienen una amplia agenda de temas a tratar, sobre todo relacionados al transporte y al aumento de boleto de colectivos.

En ese sentido, el concejal Fabián Olivera, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que “estamos volviendo a las sesiones, contentos porque los compañeros de trabajo que han tenido una lamentable situación del covid están recuperados, bien y los concejales también, estamos esperando que entren los temas que se han acumulado bastante. Nosotros hemos seguido trabajando en los proyectos y también en muchos pedidos de los vecinos, reclamo de mejoras en los barrios que es lo que más me está preocupando en esta situación”, expresó.

“Hay varios temas a tratar, todo va a depender de la agenda del oficialismo, de lo que decida el intendente Jofré con los concejales justicialistas, para mi hay muchos temas importantes, la situación de los comerciantes, dejarlos trabajar más tiempo, la situación de los remiseros que no da más y es entendible, la crisis del transporte urbano entre otros temas me parece que son los más importantes, hay que ver ahora qué decide el oficialismo, cuál es la agenda de prioridades”, manifestó el edil.

Asimismo señaló que “hay un pedido de aumento de colectivo, la verdad es que eso venía mal, empeoró y la pandemia lo terminó de noquear, hace más de un año que los colectivos están trabajando con dos unidades por línea, la gente se hartó, se cansó y decidió ocupar otra forma de moverse. Ha crecido un montón la compra de motos, he hablado con algunos comerciantes que a pesar de la crisis ven esto, hay entre 90 mil a 120 mil motos patentadas, uno de los problemas es el transporte urbano entonces el subsidio que se venía dando hace dos años de 15 millones de pesos que después se fue a 20 millones de pesos que daba la provincia a la empresa no es lo mismo, esa plata tenía otro valor hace dos años que ahora, ese subsidio hace dos años atrás sostenía gran parte del personal, de los 300 empleados y una empresa que trabajaba con 86 colectivos que jamás cumplió con el compromiso. En el transcurso del tiempo la empresa empieza a agudizar su pésimo servicio, la gente empeora la relación con la empresa y optó por moverse en bicicleta, moto y auto. De 320 empleados, la empresa queda con 240, cortan mucho menos de tickets por mes a un costo que sigue siendo alto”.

Acotó que “hoy tenemos una empresa con un costo muy elevado de 240 empelados que para sostener los sueldos son 45 millones de pesos más el costo de sostener los 86 colectivos, tiene que ser una decisión política de estado, el transporte urbano es el servicio esencial para la clase trabajadora, el que trabaja necesita el colectivo acá y en todo el país y está muy descuidado”.

“Lo que yo propongo son dos ideas para discutir; una es que el gobierno provincial triplique el subsidio para sostener el costo de la empresa que nunca fue buena y con el tiempo la empeoró por las decisiones políticas del gobierno provincial, por la pandemia o la otra es que el gobierno provincial se haga cargo de los sueldos de los empleados de la empresa hasta fin de año hasta que la empresa vuelva a ‘enamorar’ a la gente”.

“Hay mucha gente que mira de reojo al transporte porque sabe que un día puede andar bien y a la semana que viene otra vez reniega y tiene miedo otra vez a la convivencia de la pandemia, se acumula gente en las paradas, en los colectivos, la relación del transporte con el vecino está rota y para volver a mejorar eso va a llevar un tiempo por eso digo que el gobierno provincial o triplica el subsidio o se hace cargo de los sueldos de los empleados para que la empresa se recupere en lo económico y de acá a fin de año la empresa pueda volver a enamorar a la gente que se hartó del transporte y peor es aumentar el costo del boleto porque lo único que se logra es terminar de liquidar a la poca gente que ocupa el transporte urbano y no te va a resolver el problema porque cada vez la gente ocupa menos el transporte”, subrayó el edil.

Para finalizar se mostró satisfecho de que tras una larga pausa vuelvan a la sesión presencial. “Gracias a Dios volvemos de manera presencial, hemos tenido compañeros de trabajo en una situación muy crítica, están mejor y lo bueno es que hay un montón de temas que tienen que entrar y eso es importante porque hay muchos temas que están trancados o que no se han podido tratar porque no tienen estado parlamentario”, culminó.

Compartir

Linkedin Print