Cámara de Apelaciones de Resistencia instó a la Jueza López Mace que convoque a audiencia para tratar el ingreso a Formosa sin pagar $5.000

Ayer, la Cámara de Apelaciones de Resistencia sacó un fallo donde insta a la jueza del Juzgado Federal de primera instancia N° 2 de Formosa, Dra. Belén López Mace a que fije audiencia para resolver un habeas corpus presentado por el Dr. Carlos Lee para evitar el pago de los $5.000 a aquellos que buscan ingresar a la provincia. La Magistrada tiene 24 horas para expedirse.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Lee sostuvo que “es un habeas corpus que se presentó para no tener que pagar el arancel en los limites provinciales para el ingreso a Formosa por una persona que no tiene los recursos suficientes para afrontar este gasto”.

“Ese habeas corpus en un principio la jueza federal López Mace lo rechazó sin leerlo, entonces va en consulta y apelado a la Cámara de Apelaciones de Resistencia, ahora la Cámara le ordena a ella que haga la audiencia y escuche a las partes para ver si hay o no riesgo de privación de la libertad si ingresa sin pagar”, reconoció.

“Si se consigue este fallo va a sentar un precedente importante para que no se tenga que pagar los $5.000 sea o no trabajador esencial, y que las fuerzas de seguridad no impidan el ingreso a la provincia por el solo hecho de no pagar”, sostuvo Lee.

Asimismo, agregó que la Magistrada tiene que fijar mañana -por hoy- la hora y el día que se va a celebrar la audiencia. “No tiene más de 24 horas para hacerlo”, asintió.

“En la audiencia se va a presentar la Fiscalía de Estado a justificar la medida arancelaria y estaré yo argumentando los motivos por los cuales considero que no deben cobrarse y no debe ser un riesgo a la libertad de aquellas personas que no lo pueden pagar”, finalizó diciendo el letrado.

