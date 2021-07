Julieta Díaz habló de la salud de su hija Elena: “Tiene parálisis cerebral, no se cura, pero se puede tratar”

Compartir

Linkedin Print

La actriz habló de la salud de su nena de cinco años y contó también cómo a partir de la cuarentena “redescubrió la maternidad”

“Hay muchas maneras de maternar y de criar, tantas como padres y madres hay”, dijo Julieta Díaz al analizar la maternidad. En una charla a fondo con Catalina Dlugi además habló de su hija de cinco años, Elena Antonia y sobre cómo aprende con cada momento juntas.

En algunos posteos durante el año pasado la actriz se había referido a un “redescubrimiento de la maternidad” a partir de la cuarentena. “En pandemia estuve muy presente y aprendí a estar con ella de una manera mas relajada y entender que para jugar no hay que tener ideas especiales”, explicó a qué se refería y agregó: “Bajé el nivel de exigencia con respecto al juego, estar presente y jugar con lo que se puede, con la energía que uno puede y estar presente con ella”.

“Los chicos absorben mucho, son intuitivos y disfrutan cuando uno esta con ellos y uno lo disfruta también”, dijo. Aquella experiencia durante el confinamiento en la que la escuela y el trabajo se trasladaron al ámbito hogareño, la calificó como “agotadora pero muy gratificante”.

Luego, se refirió a la salud de Elena, que tiene parálisis cerebral: “Mi hija está bárbara, no se cura, pero se puede tratar y tener un nivel de vida y cotidianeidad mas fácil, muy bueno, porque hay diferentes grados, puede ser algo leve o cuadriplejia, en el caso de Elena es bastante leve, tuvimos mucha suerte y ella avanza muchísimo”.

En ese sentido, contó que la nena tiene que hacer tratamiento y rehabilitación para mejorar su día a día: “Es algo de por vida. Es una prueba que tiene ella y nosotros con el papá acompañando y amándola y esta bárbara”.

“Hay tratamientos y posibilidades, las obras sociales tienen que asistir a las personas, el Estado cubre tratamientos, hay que reclamarlo y estar atentos. Siempre que hay una persona con una discapacidad en una familia es en principio complicado para la persona, sobre todo, para moverse por el mundo, para buscar trabajo, para vivir, relacionarse, el mundo esta hecho para los que no tienen ese tipo de problemas”, dijo.

Para cerrar el tema, sumó: “Elena está ahí, es nuestro camino y uno aprende a agradecer muchas cosas en las situaciones de la vida, parece un lugar común pero es así, te ensaña mucho”.

En sus redes sociales la actriz suele compartir fotos de su hija y a veces realiza reflexiones sobre la maternidad. “Cómo alegran y duelen lxs hijxs. Llegan ahí. Bien adentro. Donde nace la luz y ‘la oscura raíz del grito’ . Y todo es para aprender, aprender, aprender… Gracias, cielo azul Que arranquemos la semana aprendiendo”, escribió.

Junto con otra foto de su hija, en la que se las ve a ambas muy sonrientes, se refirió a las contradicciones que atraviesa como mamá: “Me cuesta la paciencia. Me veo de afuera y me critico mucho cómo mamá. Porque todo siento que la marcará para siempre. Y algo de eso hay. Si pudiera ser más paciente y menos exigente con ella y conmigo. Tratar de amar mejor. De parar la cabeza y estar. Estar mejor. Vería tu sonrisa, mi amor. Y tu fragilidad, y tu fuerza, y tu amor. Y a vos”.

“Me reecontré con la maternidad”, había contado también el año pasado, cuando el aislamiento y la cuarentena recién habían comenzado y agregó: “Uno está acostumbrado de una manera muy burguesa a tener muy resuelta la vida. De repente, pasé diez días encerrada con mi hija de cinco años y eso nos obligó a estar juntas, a redescubrirnos. Fue difícil por momentos pero por otros muy hermosos”.

Compartir

Linkedin Print