El hombre ideal: Jennifer Aniston reveló las condiciones que debe cumplir su futura pareja

En una entrevista radial, la actriz de Hollywood aseguró que está lista para comenzar una nueva relación y sabe exactamente lo que busca.

Durante una entrevista radial, Jennifer Aniston reconoció que volvió a considerar la posibilidad de estar en pareja. No obstante, después de sus experiencias matrimoniales, tanto con Brad Pitt como con Justin Theroux, aseguró que tiene más en claro qué espera de su próximo vínculo y mencionó algunas condiciones de “su hombre ideal”.

“Creo que estoy lista para compartir con otra persona. No quise hacerlo durante mucho tiempo. Realmente amaba ser mi propia mujer sin ser parte de una pareja. He sido parte de una pareja desde que tenía 20 años, así que había algo realmente agradable en tomarse el tiempo”, dijo la actriz en el programa Lunch with Bruce, en Radio SiriusXM.

No obstante, durante la nota, también aclaró: “Nadie de importancia ha llegado a mi radar todavía, pero creo que es hora”. Asimismo, la estrella de Friends admitió que para conocer a otra persona prefiere un encuentro clásico. “Ni Tinders ni Rayas, por favor. Soy una chica de la vieja escuela”, afirmó en referencia a dos reconocidas aplicaciones de citas.

Más adelante, la actriz mencionó cuáles serían algunas de las cuestiones fundamentales que tendrían que darse para comenzar una relación. La protagonista de The Morning Show destacó que la “química” es un factor clave. “(Un primer beso) es bastante importante. Eso, y también la facilidad con la que fluye la conversación por primera vez. Ese es un buen indicador. Confianza, pero no arrogancia”, precisó.

Además mencionó que busca a alguien que sea generoso y amable con la gente, así como una persona que lleve un estilo de vida saludable. “El estado físico es importante y no solo se trata de cómo te ves. Quiero estar por aquí mucho tiempo y no estar en una silla de ruedas cuando tenga 80 años”, definió la celebridad de 52 años.

En una entrevista anterior realizada por People, Aniston destacó que le gustaría conocer a “alguien que no forme parte de la industria”. Ante tal afirmación, le repreguntaron si creía que era posible salir del mundo del espectáculo y ella contestó: “Por supuesto que creo que puede funcionar, absolutamente. Quiero decir, ya ha sucedido”.

Jennifer se casó y se divorció dos veces. Su primer matrimonio fue con Brad Pitt, con quien comenzó un noviazgo en 1998. A los dos años, pasaron por la iglesia y se separaron en 2005. Mientras que su relación con el actor y director Justin Theroux se inició en 2015 y concluyó en 2018.

Hace dos semanas, Aniston habló otra vez sobre los rumores que la vinculaban a uno de sus compañeros de elenco en Friends. Si bien en un principio hubo una atracción entre ellos -como lo reconocieron los mismos actores hace poco en el especial de Friends-, dijo a Entertainment Tonight que todo eso quedó en el pasado y su presente sentimental está muy lejos de esa fantasía: “[Los rumores] eran bizarros. No lo puedo creer (…) ¡Es mi hermano!”.

